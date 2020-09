V PPS Group Detva opäť hrozí prepúšťanie, problémom je prvá pomoc s COVID-19 aj Krajniakov zámer

Zmluvy nepredĺžili desiatkam zamestnancov

Medziročný prepad tržieb

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - V PPS Group Detva opätovne hrozí prepúšťanie, a to pre neistotu súvisiacu s pokračovaním podpory na udržanie zamestnanosti po septembri aktuálneho roka. Ako ďalej informovala spoločnosť, ak sa tento program nepredĺžil, v podniku môže byť ohrozených približne 100 pracovných miest.Firma pritom ešte v apríli nahlásila hromadné prepúšťanie 736 zamestnancov. Na základe prijatých ekonomických opatrení a v spolupráci s odborármi sa napokon podarilo situáciu stabilizovať a udržať väčšinu pracovných miest.„Zamestnávateľ v rámci racionalizačných opatrení nepredĺžil pracovné zmluvy 62 pracovníkov. Po letných dovolenkách sa do práce vrátilo spolu 890 zamestnancov,“ uviedol riaditeľ pre ľudské zdroje PPS Group Jozef Výbošťok.Za ďalší problém považuje fabrika obmedzenie výšky podpory na 880 eur a jej vedenie "šokoval" zámer Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušiť výnimky z platenia odvodov a daní z 13. a 14. platu.„Len koncom minulého roka sme s odborármi podpísali Kolektívnu zmluvu na tri roky, ktorá zamestnancom garantuje viac peňazí. Využili sme existujúce pravidlá tak, aby spoločnosť čo najviac peňazí dostala reálne do peňaženiek svojich zamestnancov,“ objasnil Výbošťok. Vláda chce teraz tieto výnimky zrušiť.„V prípade PPS je to pri zrušení výhod trinásteho platu 205 tis. eur, ktoré si štát zoberie navyše, 110 tis. navyše zaplatí zamestnávateľ a o 95 tis. eur prídu zamestnanci. Dotkne sa to takmer 650 ľudí iba v našom podniku,“ skonštatoval riaditeľ pre ľudské zdroje.Strojársky podnik zaznamenal počas marca až júna tohto roku medziročný prepad tržieb o viac ako 40 %. Napriek zložitej situácii je však firma pripravená na ďalší rast. Podarilo sa jej rozšíriť spoluprácu s už existujúcim kľúčovým zákazníkom zo Švédska.Ten síce pôvodne zvažoval presunutie časti zákaziek do Indie, aj vplyvom pandémie však naopak posilňuje objem dodávok zo strednej a východnej Európy.„Konkrétnym výsledkom našej snahy o rozvoj strategických partnerstiev je nový projekt výroby lopát pre banské stroje,“ priblížil finančný manažér PPS Group Milan Lešánek. V spolupráci s financujúcou bankou sa zároveň zrealizovali viaceré kroky na zachovanie a posilnenie likvidity. Nové projekty po úvodnej fáze počas jesene prinesú navýšenie tržieb o viac ako 10 mil. eur ročne.PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60-ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych klientov.