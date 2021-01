V Prahe bude demonštrácia za uvoľnenie obmedzení, stúpenci petície Blanický manifest chcú bezpečné otvorenie krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dôsledky prístupu českej vlády k pandémii koronavírusu podľa českého speváka Daniela Landu spôsobujú hlboký zásah do duševného a psychického zdravia veľkého počtu občanov Česka. Povedal to v utorok pred poslancami českého parlamentu na verejnom vypočutí k petícii s názvom Blanický manifest za slobodu 2020, ktorú Landa predstavil v lete minulého roka.Doteraz petíciu podpísalo 17 046 občanov ČR. Informuje o tom portál portál iDNES.cz. Vzhľadom na protipandemické opatrenia však na vypočutie predstavitelia verejnosti do parlamentu nemohli prísť a petíciu prišiel obhajovať iba Landa. Verejné vypočutie bolo zverejnené prostredníctvom online vysielania.Landa okrem iného požiadal o právnu záruku, že ľudia, ktorí odmietnu očkovanie, nebudú nijakým spôsobom diskriminovaní.Stúpenci petície požadujú vytvorenie platformy, v ktorej okrem vládnych odborníkov budú aj nevypočutí epidemiológovia a ďalší lekári, aby spoločne našli bezpečnú cestu k rýchlemu otvoreniu Česka. V nedeľu 10. januára sa podľa Landu od 14:00 na Staromestskom námestí v Prahe uskutoční demonštrácia občanov za rýchle otvorenie krajiny.Český premiér Andrej Babiš na vystúpenie Landu reagoval vyhlásením, že očkovanie v ČR je dobrovoľné. Vláda podľa neho nechce vytvoriť dve kategórie občanov. Konštatoval pritom, že zámerom je zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aspoň 60 percent českej populácie.