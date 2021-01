Zamestnávatelia varujú pred totálnym kolapsom ekonomiky, Matovičovej vláde adresovali výzvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vyzýva vládu, aby v zmysle rozhodnutia ústredného krízového štábu bezodkladne zabezpečila logistiku s celoplošným testovaním obyvateľstva tak, ako to bolo prijaté a plánované koncom novembra.Zamestnávatelia upozorňujú na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, ktorá podľa nich už teraz spôsobuje totálny kolaps v niektorých odvetviach a môže pri neriešení znamenať uzavretie výrobných podnikov, a teda totálny kolaps ekonomiky.Firmy podľa asociácie viackrát ponúkli pomoc spočívajúcu v testovaní svojich zamestnancov. "Nebránia sa ani dobrovoľnému testovaniu vo firmách, čo takisto viackrát avizovali. V tejto súvislosti je však potrebné dostať odpovede na viaceré otázky, ktoré sme pred pár týždňami adresovali dotknutým predstaviteľom vlády a štátnych orgánov," upozorňuje AZZZ s tým, že mnohé podniky, firmy aj dnes testujú svojich pracovníkov vo vlastnej réžii. Stojí ich to však dodatočné výdavky.„Zo strany vlády by preto mali byť pre firmy poskytnuté testy, prípadne prostriedky na ich zakúpenie. Pravidelné testovanie dokáže odhaliť pozitívne prípady včas a firmy sa tak dokážu pripraviť na kritické situácie. Možnosť testovať svojich zamestnancov s podporou štátu by malo preto význam aj v prípade firiem, ktoré majú menej ako pôvodne avizovaných 500 zamestnancov,“ uzavrel viceprezident asociácie Rastislav Machunka