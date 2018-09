V Prahe cvičili zásah proti teroristom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 11. septembra (TASR) - V Českej republike sa v utorok uskutočnilo zatiaľ najväčšie cvičenie protiteroristického zásahu. Na akcii so scenárom, podľa ktorého skupina teroristov zadržiavala približne 3000 rukojemníkov v pražskom Kongresovom centre, sa zúčastnil Útvar rýchleho nasadenia (URNA) spolu so všetkými zložkami záchranného systému. Proti fingovaným teroristom zasahovalo celkovo do 400 policajtov. Do cvičenia sa zapojila tiež štyridsiatka zdravotníkov a policajný vrtuľník, informoval spravodajský server Novinky.cz.Pre akciu s názvom DÉMON 2018 sa od rána až do 13.00 h uzavrela budova Kongresového centra a kruhový objazd pred ním. Pre šoférov uzavreli v smere z centra aj Nuselský most.Podľa vopred pripraveného scenára prerušila krátko po deviatej hodine skupina ozbrojených mužov v Kongresovom centre muzikálové predstavenie a približne 3000 ľudí si vzala za rukojemníkov.Teroristi, ktorým sa postupne podarilo obsadiť celú budovu Kongresového centra, požadovali prepustenie svojich spoločníkov z väzenia. Zvonku budovy bolo vidieť, že teroristi držia rukojemníkov na všetkých poschodiach, niekoľko ozbrojencov hliadkovalo taktiež na streche. Okolo pol desiatej zazneli prvé výstrely.URNE sa podarilo teroristov zneškodniť krátko po 10.00 h. Presne o desiatej mali ostreľovači zneškodniť ozbrojencov na streche budovy, pokým priamo pred centrum prišli štyri vozidlá zásahových jednotiek, ktorých posádky si prestrieľali cestu dovnútra. Z vrtuľníkov sa medzitým zniesli ďalší policajti na strechu budovy. Podľa policajného prezidenta Tomáša Tuhého zásahu nepredchádzalo vyjednávanie, keďže teroristi mali pevne stanovené podmienky.Záchranári potom ošetrovali približne 60 zranených. Niektorých z nich odviezli do Vinohradskej nemocnice, ktorá si podobnú situáciu chcela nacvičiť tiež.uviedol k celému cvičeniu Tuhý. Podľa neho prípadnému útoku v Česku nič nenaznačuje, vylúčiť sa však nedá nič.dodal.Zásahu sa prizerali aj český premiér Andrej Babiš (ANO) a prvý podpredseda vlády a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD). Ten výkon nielen policajných zložiek pochválil.Babiš pripomenul, že cvičenie sa konalo symbolicky 11. septembra, v deň výročia teroristického útoku v USA z roku 2001. Uviedol tiež, že spolu s Hamáčkom rokovali aj o možnosti nákupu vlastného vrtuľníka pre URNU.