Vo Vranove začali s rekonštrukciami ciest, stáť budú 1,2 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 11. septembra (TASR) – Vranovská samospráva začala v týchto dňoch realizovať rekonštrukciu ciest na území mesta. Ide o 16 celistvých úsekov v rozsahu približne 31.500 štvorcových metrov.informoval primátor mesta Ján Ragan. Práce by mali ukončiť do dvoch mesiacov s výnimkou jednej cesty na Kláštornej ulici v mestskej časti Lomnica.priblížil.Práce na základe súťaže realizuje firma Eurovia SK, a.s. Pozostávajú z kompletnej výmeny obrusnej vrstvy asfaltu a vytvorenia nového asfaltového povrchu v celej šírke a určenej dĺžke. Podľa primátora v niektorých častiach, kde to bude potrebné, zrekonštruujú aj kanalizačné vpuste, poklopy, prípadne opravia aj obrubníky. Chodníkov sa táto investícia netýka. Záručná lehota na cesty je päť rokov.Investícia v sume približne 1,2 milióna eur bude prefinancovaná z úverových prostriedkov, a to vo forme rovnomerných mesačných splátok počas desiatich rokov so začiatkom splácania po ukončení realizácie.