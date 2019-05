V Prahe sa koná knižný veľtrh, predstavujú sa aj Slováci

ilustračná fotografia Foto: Ikar ilustračná fotografia Foto: Ikar

Praha/Bratislava 10. mája (TASR) - Svět knihy Praha 2019, tak sa volá 25. medzinárodný knižný veľtrh a literárny festival, ktorý sa koná v českom hlavnom meste od štvrtka do nedele (9. až 12. mája). Slovenskú literatúru predstavuje verejnosti aj Slovenská národná knižnica, medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana či Literárne informačné centrum (LIC)."Tento ročník je úžasný, je to úplne zázračný ročník, pretože sú tu neuveriteľní spisovatelia. Čestným hosťom je Južná Amerika," uviedla pre TASR riaditeľka centra Miroslava Vallová. Centrum sa zúčastňuje českého veľtrhu od prvého ročníka.Literárne informačné centrum prinieslo aj tento rok na knižný veľtrh novinky v slovenskom jazyku. V Prahe sa predstavili takí autori ako Veronika Šikulová či Michal Havran.Držiteľovi Európskej ceny za literatúru Pavlovi Rankovovi, ktorý sa predstavil na veľtrhu v piatok, vychádzajú tento rok hneď dva preklady - Legenda o jazyku a Malá dunajská vojna. V ten istý deň sa predstavil aj Silvester Lavrík, ktorého román Nedeľné šachy s Tisom, bol nominovaný aj na cenu Anasoft litera.Návštevníci knižného veľtrhu sa mohli stretnúť i s autorom literatúry faktu Jurajom Šebom či zástupcom detskej literatúry Danielom Hevierom. Dielo Daniela Majlinga Ruzká klazika mohla verejnosť spoznať nielen na veľtrhu, ale aj počas pražskej Noci literatúry, ktorá sa konala vo štvrtok (9. 5.).Centru sa už podarilo absolvovať niekoľko rokovaní s vydavateľstvami. "Máme zopár vydavateľstiev, s ktorými už máme dobrú spoluprácu - s Pasekou, Argom, Prostorom a ďalšími. Naozaj to vyzerá veľmi dobre," konštatovala riaditeľka centra, pričom priznala, že v súčasnosti sa pripravuje komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.Dodala, že do českého jazyka sa každoročne prekladá najviac slovenských kníh. Tento rok LIC podporilo preklad viac ako 50 slovenských kníh do cudzích jazykov, z toho približne osem bolo do českého jazyka.Knižné veľtrhy podľa Petra Michalíka z Literárneho informačného centra plnia dve funkcie. "Buď sú zamerané na predaj kníh, sú otvorené.... bežným návštevníkom, ktorí si môžu prísť knihy kúpiť, alebo je to vyslovene profesijné fórum. Stretávajú sa na ňom skôr vydavatelia, agenti, zástupcovia organizácií, ako je Centrum, kde sa dohadujú preklady. Nepredávajú sa knižky samotné, ale práva na tie knižky. Práve Praha je zaujímavým spojením oboch princípov," uviedol, pričom len nedávno bolo LIC aj na veľtrhu v Paríži.Knižného veľtrhu v Prahe sa tento rok zúčastňuje celkom 461 vystavovateľov, verejnosť sa môže pristaviť pri viac ako 200 stánkoch. Vystavovatelia pochádzajú celkom z 31 krajín. Vrátane slovenskej literatúry si návštevníci môžu okrem iného pozrieť čínsku, dánsku, fínsku, francúzsku, španielsku, grécku, ukrajinskú, britskú i americkú literatúru.Veľtrhu sa zúčastnili i nositelia Nobelovej ceny za literatúru Mario Vargas Llosa a Herta Müllerová. Hlavnou tohtoročnou témou sú Pamäte a spomienky. "Memoárová literatúra, orálna história, náš vzťah k dejinám všeobecne, ich zabúdanie a opätovné rozpamätávanie sa...," dodal riaditeľ Světa knihy Praha Radovan Auer.