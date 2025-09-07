|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marianna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. septembra 2025
V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli
Tagy: nehoda malého lietadla Obete Praha
Dvaja ľudia prišli o život, keď v Prahe v nedeľu popoludní spadlo malé lietadlo. Lietadlo sa zrútilo v mestskej časti Letňany neďaleko miestneho lesoparku. Zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného ...
Zdieľať
7.9.2025 (SITA.sk) - Dvaja ľudia prišli o život, keď v Prahe v nedeľu popoludní spadlo malé lietadlo. Lietadlo sa zrútilo v mestskej časti Letňany neďaleko miestneho lesoparku. Zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
„V lietadle boli dvaja ľudia. Lekár im už bohužiaľ nedokázal pomôcť, " povedala hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová. „Stále zostávame na mieste, vyšetrovanie nehody pokračuje,“ dodala.
„Prípad bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami,“ spresnil hovorca pražských hasičov Vojtěch Sosna s tým, že okolie havárie museli uzavrieť. Dodal, že sa neotvoril záložný padák, ktorý má fungovať, aj keď človek nie je schopný ho aktivovať manuálne. Podľa prvotných informácií, ktoré má portál TN.cz k dispozícii, sa nehoda stala krátko po vzlete.
V pražskej časti Letňany sa nachádza letisko, ktoré je verejným vnútroštátnym a neverejným medzinárodným letiskom. Leží zhruba sedem kilometrov severovýchodne od centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli © SITA Všetky práva vyhradené.
Lekár už posádke nedokázal pomôcť
„V lietadle boli dvaja ľudia. Lekár im už bohužiaľ nedokázal pomôcť, " povedala hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová. „Stále zostávame na mieste, vyšetrovanie nehody pokračuje,“ dodala.
Neotvoril sa záložný padák
„Prípad bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami,“ spresnil hovorca pražských hasičov Vojtěch Sosna s tým, že okolie havárie museli uzavrieť. Dodal, že sa neotvoril záložný padák, ktorý má fungovať, aj keď človek nie je schopný ho aktivovať manuálne. Podľa prvotných informácií, ktoré má portál TN.cz k dispozícii, sa nehoda stala krátko po vzlete.
V pražskej časti Letňany sa nachádza letisko, ktoré je verejným vnútroštátnym a neverejným medzinárodným letiskom. Leží zhruba sedem kilometrov severovýchodne od centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nehoda malého lietadla Obete Praha
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať
Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať
<< predchádzajúci článok
Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého 15-ročného Carla Acutisa, prezývaného „Boží influencer“ – FOTO
Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého 15-ročného Carla Acutisa, prezývaného „Boží influencer“ – FOTO