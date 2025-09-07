Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

07. septembra 2025

V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli


Dvaja ľudia prišli o život, keď v Prahe v nedeľu popoludní spadlo malé lietadlo. Lietadlo sa zrútilo v mestskej časti Letňany neďaleko miestneho lesoparku. Zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného ...



gettyimages 1411592720 676x380 7.9.2025 (SITA.sk) - Dvaja ľudia prišli o život, keď v Prahe v nedeľu popoludní spadlo malé lietadlo. Lietadlo sa zrútilo v mestskej časti Letňany neďaleko miestneho lesoparku. Zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

Lekár už posádke nedokázal pomôcť


V lietadle boli dvaja ľudia. Lekár im už bohužiaľ nedokázal pomôcť, " povedala hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová. „Stále zostávame na mieste, vyšetrovanie nehody pokračuje,“ dodala.

Neotvoril sa záložný padák


Prípad bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami,“ spresnil hovorca pražských hasičov Vojtěch Sosna s tým, že okolie havárie museli uzavrieť. Dodal, že sa neotvoril záložný padák, ktorý má fungovať, aj keď človek nie je schopný ho aktivovať manuálne. Podľa prvotných informácií, ktoré má portál TN.cz k dispozícii, sa nehoda stala krátko po vzlete.

V pražskej časti Letňany sa nachádza letisko, ktoré je verejným vnútroštátnym a neverejným medzinárodným letiskom. Leží zhruba sedem kilometrov severovýchodne od centra mesta.


Zdroj: SITA.sk - V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nehoda malého lietadla Obete Praha
