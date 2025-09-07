|
Nedeľa 7.9.2025
Meniny má Marianna
|Denník - Správy
07. septembra 2025
Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať
Tagy: Americký prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ruská ekonomika rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Sankcie proti Rusku
Washington je pripravený zvýšiť tlak na Rusko, uviedol to americký minister financií Scott Bessent, podľa ktorého však na skutočné donútenie Moskvy k rokovaciemu ...
7.9.2025 (SITA.sk) -
Washington je pripravený zvýšiť tlak na Rusko, uviedol to americký minister financií Scott Bessent, podľa ktorého však na skutočné donútenie Moskvy k rokovaciemu stolu je potrebná aj akcia Európy.
Vyhlásenia prišli po tom, čo Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu najväčšou vlnou dronov a rakiet doteraz, napriek snahám prezidenta Donalda Trumpa zastaviť boje. Bessent uviedol, že Trump a jeho viceprezident JD Vance mali v piatok „veľmi produktívny hovor“ s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, s ktorou sa tiež rozprával.
„Hovoríme o tom, čo môžu EÚ a USA urobiť spoločne. A sme pripravení zvýšiť tlak na Rusko. Ale potrebujeme, aby nás nasledovali naši európski partneri,“ povedal Bessent v relácii NBC „Meet the Press“.
Trump hrozil sankciami voči krajinám, ktoré nakupujú ruskú ropu, s cieľom odpojiť kľúčový zdroj financovania vojny ruského lídra Vladimira Putina, no zatiaľ uvalil tzv. sekundárne sankcie iba na Indiu.
Ak USA a EÚ uvalia ďalšie sankcie a sekundárne clá na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu, ruská ekonomika úplne skolabuje. A to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu.
Tagy: Americký prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ruská ekonomika rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Sankcie proti Rusku
