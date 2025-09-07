Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

07. septembra 2025

Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať


Tagy: Americký prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ruská ekonomika rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Sankcie proti Rusku

Washington je pripravený zvýšiť tlak na Rusko, uviedol to americký minister financií Scott Bessent, podľa ktorého však na skutočné donútenie Moskvy k rokovaciemu ...



Zdieľať
donald trump scott bennet 676x451 7.9.2025 (SITA.sk) -



Washington je pripravený zvýšiť tlak na Rusko, uviedol to americký minister financií Scott Bessent, podľa ktorého však na skutočné donútenie Moskvy k rokovaciemu stolu je potrebná aj akcia Európy.

Vyhlásenia prišli po tom, čo Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu najväčšou vlnou dronov a rakiet doteraz, napriek snahám prezidenta Donalda Trumpa zastaviť boje. Bessent uviedol, že Trump a jeho viceprezident JD Vance mali v piatok „veľmi produktívny hovor“ s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, s ktorou sa tiež rozprával.

„Hovoríme o tom, čo môžu EÚ a USA urobiť spoločne. A sme pripravení zvýšiť tlak na Rusko. Ale potrebujeme, aby nás nasledovali naši európski partneri,“ povedal Bessent v relácii NBC „Meet the Press“.

Trump hrozil sankciami voči krajinám, ktoré nakupujú ruskú ropu, s cieľom odpojiť kľúčový zdroj financovania vojny ruského lídra Vladimira Putina, no zatiaľ uvalil tzv. sekundárne sankcie iba na Indiu.
Ak USA a EÚ uvalia ďalšie sankcie a sekundárne clá na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu, ruská ekonomika úplne skolabuje. A to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu.

— Americký minister financií Scott Bessent v relácii NBC „Meet the Press“

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ruská ekonomika rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Sankcie proti Rusku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska
<< predchádzajúci článok
V Prahe sa zrútilo malé lietadlo, dvaja ľudia zomreli

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 