V Prahe si pripomenuli sté výročie založenia československého letectva

Praha 14. augusta (TASR) - Pri pamätníku Okrídleného leva na pražskom Klárove sa v utorok uskutočnil slávnostný memoriál pri príležitosti 100. výročia založenia československého letectva. Pre akciu, ktorá je súčasťou osláv Vzdušných síl Armády Českej republiky, bol symbolicky zvolený dátum 14. augusta. TASR o tom informovala Jana Dudrová z Nadácie Pamätníka Okrídleného leva.Dátum 14. august nebol zvolený náhodne. Pre vojnových veteránov má osobitný význam, pretože práve v tento deň sa v roku 1945 väčšina týchto letcov vrátila do Československa. Spočiatku boli vítaní ako hrdinovia, po komunistickom prevrate v roku 1948 sa však stali pre nový režim hrozbou a boli prenasledovaní, väznení alebo nútene nasadení na výkon vysoko fyzicky náročnej práce.Slávnostným položením vencov pri pamätníku si prítomní uctili 2507 československých vojakov a vojačiek, ktorí odhodlane slúžili v britskom Kráľovskom letectve (RAF) počas 2. svetovej vojny.Pietneho aktu sa zúčastnili veteráni RAF a vysokopostavení vojenskí predstavitelia vrátane predsedu Vojenského výboru NATO a maršala britského letectva Stuarta Peacha, aktívni členovia Vzdušných síl Armády ČR, čestná vojenská stráž a šestnásťčlenná Ústredná hudba Armády ČR, ako aj súčasní príslušníci RAF, napríklad vicemaršal letectva David Cooper.Nechýbal tam ani generálmajor Emil Boček, ktorý je vo svojich 95 rokoch posledným žijúcim letcom slúžiacim v RAF počas 2. svetovej vojny. A bol to práve on, kto odovzdal pri tejto príležitosti nadporučíkovi Ondřejovi Machovi - pilotovi z čáslavskej 212. taktickej letky a najnadanejšiemu kadetovi Vzdušných síl Armády ČR - model lietadla Spitfire s označením 311. československej bombardovacej perute RAF.Po ceremoniáli preleteli nad pamätníkom Okrídleného leva dve bojové lietadlá JAS-39 Gripen. Celú slávnostnú udalosť zakončila recepcia vo Valdštejnskom paláci, sídle Senátu Českej republiky.povedal minister obrany Ľubomír Metnar.uviedol vicemaršal Cooper.povedal predseda Vojenského výboru NATO maršal Stuart Peach.