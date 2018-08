Venezuelský prezident chce zvýšiť ceny benzínu na medzinárodnú úroveň

Na archívnej snímke Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 14. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro plánuje zvýšiť ceny benzínu na medzinárodnú úroveň. Cieľom je podľa neho zastavenie pašovania pohonných látok do zahraničia, čím krajina zápasiaca s ekonomickou krízou prichádza o miliardy dolárov.uviedol Maduro v miestnej televízii.Ako viaceré krajiny produkujúce ropu, aj Venezuela dotuje benzín pre svojich obyvateľov. Ceny pohonných látok sú pre obyvateľstvo citlivá záležitosť. Ich rast v roku 1989 spôsobil rozsiahle nepokoje v hlavnom meste Caracas, ktoré si vyžiadali viacero obetí.Ako uviedla BBC, súčasná extrémne nízka cena benzínu a zároveň katastrofálna ekonomická situácia spôsobujú, že benzín je z krajiny vo veľkom vyvážaný. Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že inflácia dosiahne do konca tohto roka milión percent, cena benzínu sa však napriek tomu prakticky nezmenila.Cena litra benzínu stojí v súčasnosti vo Venezuele jeden bolívar. Za 1 USD sa však na čiernom trhu platí viac než 4 milióny bolívarov. To znamená, že za ekvivalent 1 USD môžu obyvatelia Venezuely nakúpiť benzín, ktorým by naplnili nádrž stredne veľkého auta približne 720-krát.To láka mnohých obyvateľov krajiny vyvážať lacný benzín do susedných krajín, kde ho predávajú za podstatne vyššie sumy. Krajina tak vďaka takémuto biznisu stráca ročne palivá za približne 18 miliárd USD (15,78 miliardy eur). Podľa Madura by zvýšenie cien mohlo tento biznis zastaviť.Nie všetci obyvatelia Venezuely by však platili vyššie ceny. Maduro dodal, že medzinárodné ceny by sa týkaliDržitelia kariet, dodal prezident,Napriek tomu mnohí obyvatelia Venezuely, ktorí nesúhlasia s Madurovou politikou, karty odmietajú. Tvrdia, že prostredníctvom kariet môžu úrady viesť o ľuďoch záznamy. Karta, ktorú môžu získať všetci nad 15 rokov, je zdarma, záujemca však musí odpovedať na viaceré otázky o svojom socioekonomickom statuse a o tom, aké príspevky od štátu, ak vôbec, poberá. Dá sa tak očakávať, že zvýšenie cien zasiahne oponentov Madura v omnoho väčšej miere než jeho stúpencov.Podrobnosti o novom systéme dotácií chce Maduro zverejniť v najbližších dňoch. Očakáva sa, že do platnosti vstúpi 20. augusta.(1 EUR = 1,1406 USD)