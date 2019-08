V Prahe zakryli sochu maršala Koneva, chcú ju chrániť pred vandalmi

Na ilustračnej snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. augusta (TASR) - Úrady v Prahe 6 zakryli v piatok sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva. Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že tak chcú zabrániť ďalším útokom vandalov, ktorí tento pamätník v minulosti opakovane poliali farbou a popísali nápismi. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Okolo sochy vyrástlo lešenie a socha bola zakrytá plachtou až dovtedy, kým sa rozhodne o ďalšom postupe.Postavili smeuviedol hovorca radnice Prahy 6 Ondřej Šrámek. O ďalšom postupe radnica rozhodne 12. septembra.doplnil Šrámek.Sochu naposledy pomaľovali minulý týždeň zrejme v súvislosti s výročím udalostí z augusta 1968. Na pomníku sa vtedy objavil nápis "Nie krvavému maršalovi! Nezabudneme". Na podstavci bola rozliata červená farba a tiež letopočty 45, 56, 61 a 68 odkazujúce na Konevovu účasť na oslobodzovaní Prahy, potlačení protestov v Maďarsku, výstavbe Berlínskeho múru a invázii vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa.Praha 6 vandalizmus odsúdila, hoci starosta Ondřej Kolář zo strany TOP 09 vyjadril pre čin určité pochopenie a rozhodol, že mestská časť nebude sochu očisťovať. To vyvolalo pobúrenie ruského veľvyslanectva, ktoré to označilo za provokáciu a urážku pamiatky vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Československa. Kolář chce tiež s ruskou stranou znovu rokovať o jej premiestnení do záhrady ruskej ambasády.Okolo Konevovej sochy vládne kontroverznosť, v minulosti vznikla iniciatíva žiadajúca jej odstránenie. Pri vlaňajšom 50. výročí invázie odhalila radnica Prahy 6 vedľa sochy tabuľu so sprievodným textom, ktorý opisuje úlohu Koneva v roku 1945, keď oslobodzoval Československo od nacistov, ako aj jeho neskoršie činy. Pomník počas minulého víkendu zbavili farby neznámi čističi.