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 24hod.sk    Šport

10. septembra 2026

V Prešove majú nového amerického brankára, bol aj v tíme USA na ZOH v Pjongčangu – VIDEO



Brandon Maxwell má skúsenosti na to, aby zvýšil konkurenciu v bránke HK Prešov. Zbrojenie jednotlivých tímov pred novou sezónou slovenskej najvyššej hokejovej súťaže stále pokračuje. V ...



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smith2 676x450 10.9.2026 (SITA.sk) - Brandon Maxwell má skúsenosti na to, aby zvýšil konkurenciu v bránke HK Prešov.


Zbrojenie jednotlivých tímov pred novou sezónou slovenskej najvyššej hokejovej súťaže stále pokračuje.

V Prešove sa rozhodli zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste a do Šariša zamieril Američan s poriadne pestrou kariérou - Brandon Maxwell.

Vyletelka alebo Maxwell?


Jednotkou tímu bol po odchode Jaroslava Janusa mladík Samuel Vyletelka, dopĺnali ho Matej Gajan a Roman Kaľavský.

Skúsený 35-ročný Maxwell sa zrejme pobije s o 10 rokov mladším Vyletelkom o post jednotky. Prvý zápas nového ročníka Tipsport ligy odohrajú Prešovčania v utorok 15. septembra v Košiciach.

https://www.instagram.com/p/DdEqvJvhFUK


"V českej najvyššej súťaži má na konte 144 zápasov s úspešnosťou 91,8 %, v nemeckej DEL pridal 74 štartov s úspešnosťou 91,0 % a v rakúskej EBEL 47 zápasov s úspešnosťou 92,0 %," napísali Prešovčania stručnú vizitku svojej americkej brankárskej posily.

Bol aj na ZOH 2018


Predchádzajúce tri sezóny Maxwell pôsobil v tíme Kassel Huskies v druhej najvyššej nemeckej súťaži a získal aj občianstvo tejto krajiny. Reprezentačné skúsenosti zbieral aj v drese USA. V roku 2018 sa dostal do olympijskej nominácie a bol súčasťou amerického tímu na ZOH v kórejskom Pjongčangu.

"V ročníku 2024/25 odchytal 33 zápasov, inkasoval v priemere 2,07 gólu na zápas a dosiahol 92,3 % úspešnosť, pričom päťkrát udržal čisté konto," doplnil web hcpresov.sk.



Zdroj: SITA.sk - V Prešove majú nového amerického brankára, bol aj v tíme USA na ZOH v Pjongčangu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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