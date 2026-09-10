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10. septembra 2026
Rybakinová bude nová svetová jednotka. V semifinále US Open ju čaká Gauffová, ktorá odvrátila dva mečbaly
Tagy: US Open
Kazašská hráčka si postupom medzi najlepšie štyri zabezpečila prvé miesto rebríčka WTA. Američanka Coco Gauffová sa zachránila v dramatickom súboji s Mirrou Andrejevovou. Jelena Rybakinová sa po ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Kazašská hráčka si postupom medzi najlepšie štyri zabezpečila prvé miesto rebríčka WTA. Američanka Coco Gauffová sa zachránila v dramatickom súboji s Mirrou Andrejevovou.
Jelena Rybakinová sa po záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open prvýkrát v kariére stane svetovou jednotkou.
Kazašská hráčka si líderské postavenie v rebríčku WTA zabezpečila postupom do semifinále, keď vo štvrťfinále otočila zápas proti Číňanke Čchin-wen Čeng a zvíťazila 3:6, 6:1, 6:4. O postup do finále si zahrá s domácou Coco Gauffovou, ktorá v dramatickom dueli odvrátila dva mečbaly a zdolala Mirru Andrejevovú 2:6, 7:6 (7), 6:2.
„Znamená to pre mňa veľa, samozrejme. Je to veľký úspech a myslím si, že ho človek ocení ešte viac, keď raz ukončí kariéru,“ povedala Rybakinová o prvom mieste svetového rebríčka. Zároveň však zdôraznila, že teraz myslí predovšetkým na ďalší grandslamový titul. „Stále chcem vyhrávať turnaje, takže všetky moje myšlienky smerujú k ďalšiemu zápasu.“
Rybakinová už má na konte dva grandslamové triumfy. V januári ovládla Australian Open, štyri roky po svojom prvom titule vo Wimbledone. Na US Open sa pritom dostala ďaleko napriek problémom s pätou, pre ktoré minulý mesiac vynechala turnaj v Cincinnati a niekoľko dní nemohla bez bolesti ani chodiť.
V New Yorku však prvé štyri kolá zvládla bez straty setu. Proti Čeng prehrala úvodné dejstvo, no dokázala zápas otočiť. Predtým pritom na US Open prehrala všetkých šesť duelov, v ktorých stratila prvý set. „Bol to veľmi náročný zápas, veľmi stresujúci. Na začiatku mi hlavou prechádzalo veľa myšlienok, ale som rada, že som našla cestu,“ povedala.
Ešte dramatickejší priebeh malo štvrťfinále Gauffovej s úradujúcou šampiónkou Roland Garros Andrejevovou. Američanka prehrala prvý set a v tajbrejku druhého čelila dvom mečbalom. Ruská tínedžerka však pri oboch poslala forhend mimo kurtu a Gauffová následne zápas otočila.
„Bola som rozhodnutá ten druhý set neprehrať, pretože som mala pocit, že som si vypracovala veľa príležitostí a potom ich premárnila,“ povedala Gauffová. „Keď sa začal tretí set, cítila som sa už pomerne sebavedomo. Tušila som, že to zvládnem.“
Inšpiráciu našla aj u krajana Francesa Tiafoea, ktorý deň predtým otočil svoj štvrťfinálový zápas po strate prvých dvoch setov. „Niekedy potrebujete trochu inšpirácie a Frances bol pre mňa v tej chvíli práve tým,“ priznala Gauffová.
Dvadsaťdvaročná Američanka už získala tituly na US Open 2023 a Roland Garros 2025. Rybakinová je zase dve víťazstvá od tretieho grandslamového triumfu kariéry. Ich semifinále tak spojí novú svetovú jednotku s bývalou šampiónkou domáceho grandslamového podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Rybakinová bude nová svetová jednotka. V semifinále US Open ju čaká Gauffová, ktorá odvrátila dva mečbaly © SITA Všetky práva vyhradené.
Jelena Rybakinová sa po záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open prvýkrát v kariére stane svetovou jednotkou.
Kazašská hráčka si líderské postavenie v rebríčku WTA zabezpečila postupom do semifinále, keď vo štvrťfinále otočila zápas proti Číňanke Čchin-wen Čeng a zvíťazila 3:6, 6:1, 6:4. O postup do finále si zahrá s domácou Coco Gauffovou, ktorá v dramatickom dueli odvrátila dva mečbaly a zdolala Mirru Andrejevovú 2:6, 7:6 (7), 6:2.
„Znamená to pre mňa veľa, samozrejme. Je to veľký úspech a myslím si, že ho človek ocení ešte viac, keď raz ukončí kariéru,“ povedala Rybakinová o prvom mieste svetového rebríčka. Zároveň však zdôraznila, že teraz myslí predovšetkým na ďalší grandslamový titul. „Stále chcem vyhrávať turnaje, takže všetky moje myšlienky smerujú k ďalšiemu zápasu.“
Rybakinová už má na konte dva grandslamové triumfy. V januári ovládla Australian Open, štyri roky po svojom prvom titule vo Wimbledone. Na US Open sa pritom dostala ďaleko napriek problémom s pätou, pre ktoré minulý mesiac vynechala turnaj v Cincinnati a niekoľko dní nemohla bez bolesti ani chodiť.
V New Yorku však prvé štyri kolá zvládla bez straty setu. Proti Čeng prehrala úvodné dejstvo, no dokázala zápas otočiť. Predtým pritom na US Open prehrala všetkých šesť duelov, v ktorých stratila prvý set. „Bol to veľmi náročný zápas, veľmi stresujúci. Na začiatku mi hlavou prechádzalo veľa myšlienok, ale som rada, že som našla cestu,“ povedala.
Ešte dramatickejší priebeh malo štvrťfinále Gauffovej s úradujúcou šampiónkou Roland Garros Andrejevovou. Američanka prehrala prvý set a v tajbrejku druhého čelila dvom mečbalom. Ruská tínedžerka však pri oboch poslala forhend mimo kurtu a Gauffová následne zápas otočila.
„Bola som rozhodnutá ten druhý set neprehrať, pretože som mala pocit, že som si vypracovala veľa príležitostí a potom ich premárnila,“ povedala Gauffová. „Keď sa začal tretí set, cítila som sa už pomerne sebavedomo. Tušila som, že to zvládnem.“
Inšpiráciu našla aj u krajana Francesa Tiafoea, ktorý deň predtým otočil svoj štvrťfinálový zápas po strate prvých dvoch setov. „Niekedy potrebujete trochu inšpirácie a Frances bol pre mňa v tej chvíli práve tým,“ priznala Gauffová.
Dvadsaťdvaročná Američanka už získala tituly na US Open 2023 a Roland Garros 2025. Rybakinová je zase dve víťazstvá od tretieho grandslamového triumfu kariéry. Ich semifinále tak spojí novú svetovú jednotku s bývalou šampiónkou domáceho grandslamového podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Rybakinová bude nová svetová jednotka. V semifinále US Open ju čaká Gauffová, ktorá odvrátila dva mečbaly © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
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