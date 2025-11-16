|
Nedeľa 16.11.2025
Meniny má Agnesa
Denník - Správy
16. novembra 2025
V Prešove si pripomenú 17. november aj verejnou výstavou o obetiach komunizmu
Mesto Prešov v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu v Košiciach pripravilo pri príležitosti 17. novembra - Dňa boja za slobodu a demokraciu, exteriérovú výstavu ...
16.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Prešov v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu v Košiciach pripravilo pri príležitosti 17. novembra – Dňa boja za slobodu a demokraciu, exteriérovú výstavu Gulagy – Prvé obete komunizmu na Slovensku. Sprístupnená bude v Južnom parku pri Pamätníku osloboditeľom od pondelka 17. do piatka 28. novembra. Výstava vznikla pri 80. výročí deportácií občanov zo Slovenska do sovietskych pracovných táborov.
Výstava približuje osudy ľudí rôznych národností – Slovákov, Čechov, Maďarov, Rusínov či Nemcov, ktorí boli na konci druhej svetovej vojny po príchode Červenej armády nespravodlivo zatýkaní a deportovaní do táborov gulag v Sovietskom zväze. Mnohí sa stali obeťami pre svoj pôvod alebo spoločenské postavenie.
Riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric zdôraznil, že povojnové odvleky ostali dlhé roky témou, o ktorej sa nesmelo hovoriť. „Výstava Gulagy – prvé obete komunizmu na Slovensku nám má pripomenúť naše súčasné dejiny. Po vojne sa ľudia chceli tešiť z toho, že boje skončili a budú žiť v slobodnej a demokratickej krajine. Ale stalo sa čosi úplne iné. Začali miznúť ľudia a nikto nevedel prečo a ani kam miznú.“ upozornil Ηric.
Spolu s Červenou armádou prichádzala aj tajná polícia, ktorá pod rôznymi zámienkami začala ľudí zhromažďovať a odvádzať do pracovných táborov.
„V tých vykonávali nútené práce vo veľmi ťažkých podmienkach. Mnoho ľudí, ktorí tam strávili roky svojho života, o tom v období komunizmu nesmeli rozprávať, a tým táto téma padla do zabudnutia. Mnohí tam aj zomreli. V našej databáze sa nachádza menovitý zoznam 171 obyvateľov z Prešova, ktorých si touto výstavou pripomíname,“ upozornil Ηric.
Primátor Prešova František Oľha pripomenul, že zločiny totalitných režimov nemožno relativizovať. „Utrpenie bude vždy utrpením a neexistuje naň ospravedlnenie bez ohľadu na to, kto, kedy a kde ho pácha. Práve 17. november bol jedným z míľnikov občianskej spoločnosti, ktorá sa po dekádach odvážila kolektívne túto neprávosť nahlas pomenovať. Preto je pre mňa mimoriadne dôležité, aby sme si tento deň naďalej pripomínali,“ skonštatoval Oľha.
Podľa hlavného architekta mesta Prešov Patrika Pandu je pripomínanie si minulosti nevyhnutné pre pochopenie hodnoty slobody. „Sloboda nie je samozrejmosť. Je dôležité, aby sme sa pri takýchto príležitostiach na chvíľu zastavili. Nielen kvôli minulosti, ale kvôli tomu, čo z nej v sebe nosíme dnes, aby v určitom momente nezostala zo slobody len nenaplniteľná túžba,“ uviedol Panda.
Výstava bude oficiálne otvorená v pondelok 17. novembra o 16:00 pri vstupe do Južného parku pri Pamätníku osloboditeľom na Hlavnej ulici.
Zdroj: SITA.sk - V Prešove si pripomenú 17. november aj verejnou výstavou o obetiach komunizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
