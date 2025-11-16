Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agnesa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. novembra 2025

Protesty v Mexiku proti prezidentke si vyžiadali 120 zranených


Tagy: Demonštrácia Protest

Najmenej 120 ľudí, prevažne policajtov, utrpelo zranenia počas sobotňajšieho protestu v Mexico City proti vláde prezidentky Claudie Sheinbaumovej, informovali miestne ...



Zdieľať
mexico_sheinbaum_47658 676x452 16.11.2025 (SITA.sk) - Najmenej 120 ľudí, prevažne policajtov, utrpelo zranenia počas sobotňajšieho protestu v Mexico City proti vláde prezidentky Claudie Sheinbaumovej, informovali miestne úrady.


Demonštrácia, ktorú organizovali zástupcovia generácie Z prostredníctvom sociálnych médií, bola zameraná na násilie spojené s drogami a bezpečnostnú politiku prezidentky Sheinbaumovej, ktorá je vo funkcii od októbra 2024. Napriek tomu si udržiava podporu nad 70 percent, no čelí kritike svojej bezpečnostnej politiky pre niekoľko vrážd významných ľudí.

„Niekoľko hodín prebiehala mobilizácia pokojne, až kým skupina maskovaných osôb nezačala páchať násilie,“ uviedol šéf bezpečnosti v Mexico City Pablo Vázquez. Podľa neho bolo zranených 20 protestujúcich a až 100 policajtov, z ktorých 40 museli byť hospitalizovaných pre modriny a rezné rany.

Úrady zatkli dovedna 20 osôb pre trestné činy ako lúpež a útok, vrátane údajných útokov na novinára.

Mnohí protestujúci niesli transparenty a mali na hlavách klobúky na počesť Carlosa Manza, starostu mesta Uruapan v štáte Michoacán, ktorý bol zavraždený 1. novembra po tom, čo viedol boj proti gangom obchodujúcim s drogami vo svojom meste. Vdova po zavraždenom starostovi sa však dištancovala od sobotňajšej demonštrácie.


Zdroj: SITA.sk - Protesty v Mexiku proti prezidentke si vyžiadali 120 zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demonštrácia Protest
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Prešove si pripomenú 17. november aj verejnou výstavou o obetiach komunizmu
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj opätovne vyzýva na posilnenie protivzdušnej obrany po smrteľnom útoku na Kyjev

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 