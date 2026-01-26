Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. januára 2026

V Prešove začala putovná výstava Neodovzdané diplomy, poukazuje na vojnu na Ukrajine – FOTO


V Prešove v pondelok začala putovná výstava Neodovzdané diplomy, ktorá pripomína životné príbehy ukrajinských študentov, ktorí prišli o život v dôsledku vojny. Medzinárodný ...



26.1.2026 (SITA.sk) - V Prešove v pondelok začala putovná výstava Neodovzdané diplomy, ktorá pripomína životné príbehy ukrajinských študentov, ktorí prišli o život v dôsledku vojny. Medzinárodný projekt prezentuje symbolické diplomy študentov, ktorí sa už nedočkali ukončenia štúdia ani naplnenia svojich životných plánov.


Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, výstava poukazuje na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a narastajúci počet nevinných obetí. "Diplomy prezentujú životné príbehy zosnulých študentov i tragické okolnosti ich smrtí. Výstava putuje po univerzitách a inštitúciách po celom svete – od Kyjeva cez Berlín a ďalšie mestá," uviedol Hudák s tým, že od svojho vzniku bola inštalovaná viac ako 250-krát v 30 krajinách sveta, z toho na viac ako 100 univerzitách.

Cieľ iniciatívy


"Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pripomenúť študentom osudy ich rovesníkov, ako aj skutočnosť, že vojna v plnom rozsahu stále pokračuje a počet nevinných obetí pribúda," dodal hovorca.

Výstavu pripravilo mesto Prešov v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou. "Výstava nám pripomína, že hrôzy vojny nie sú len historickou kapitolou, ale realitou, ktorá sa odohráva neďaleko našich hraníc. Obete nie sú iba štatistikou, ale konkrétnymi ľudskými príbehmi," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Pripomenul pritom aj historickú skúsenosť mesta z obdobia druhej svetovej vojny, keď po prijatí židovského kódexu nemohlo v Prešove doštudovať 128 študentov židovského pôvodu. Väčšinu z nich nakoniec zavraždili nacisti v koncentračných táboroch.

Výstava bude putovať


Výstava bude v Prešove putovať po viacerých inštitúciách vždy po týždňoch počas pracovných dní. Začne sa v priestoroch spoločnosti Prešov Real na Slovenskej ulici, následne sa presunie na Základnú školu Važecká, Technickú univerzitu v Košiciach so sídlom v Prešove, Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, Prešovskú univerzitu a vyvrcholí na Mestskom úrade v Prešove, kde bude sprístupnená od 2. do 6. marca.

Organizátori pozývajú verejnosť, aby si výstavu prišla pozrieť a venovala jej chvíľu zamyslenia nad osudmi mladých ľudí, ktorým vojna vzala budúcnosť.


Zdroj: SITA.sk - V Prešove začala putovná výstava Neodovzdané diplomy, poukazuje na vojnu na Ukrajine – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca mesta Prešov Primátor mesta Prešov Študenti Vojna na Ukrajine Výstava
