V Prešovskom kraji pokračuje prímestská doprava v prázdninovom režime

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prímestská autobusová doprava v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) premáva od pondelka 11. januára aj naďalej v režime školské prázdniny.Predĺženie prázdninového režimu je reakciou úradov Prešovského a Košického samosprávneho kraja na aktuálne opatrenia vlády a predĺženie dištančnej formy vyučovania na školách v dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej šírením choroby COVID-19.Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , v praxi to znamená, že zmluvní dopravcovia oboch krajov od dnešného dňa až do odvolania budú pravidelnú autobusovú dopravu prevádzkovať ako počas školských prázdnin.„Predpokladá sa, že tento stav potrvá minimálne do 24. januára,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že informácie o autobusových spojoch je možné získať na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov alebo na www.cp.sk.