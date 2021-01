Neďaleko Moskvy došlo k tragickej dopravnej nehode, kamión vrazil do konvoja vojenských autobusov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prinajmenšom štyria vojaci zomreli a viac ako 40 utrpelo zranenia pri dopravnej nehode blízko Moskvy. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že vodič kamióna stratil kontrolu nad vozidlom a nabúral do konvoja vojenských autobusov.Dve obete zomreli na mieste, ďalšie dve na ceste do nemocnice. Ťažko zranených vojakov previezli do nemocníc vrtuľníky.Nehoda sa stala severozápadne od Moskvy. Ruské médiá informovali, že konvoj zastavil po tom, čo malo vedúce vozidlo poruchu. Kamión do nich narazil zo zadu.