V priestoroch hongkonskej univerzity sa zdržiava skupina demonštrantov

Protestujúci stoja na schodoch Hongkonskej polytechnickej univerzity (PolyU) 18. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 21. novembra (TASR) - Necelá stovka protivládnych demonštrantov sa vo štvrtok ráno ešte stále zdržiavala v priestoroch polytechnickej univerzity v Hongkongu, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Tisícky študentov desať dní okupovali areál univerzity, kde zablokovali vchody a pomocou bariér a zápalných fliaš bránili polícii vo vstupe. Študenti univerzitu obsadili po tom, ako v piatok 8. novembra zomrel 22-ročný študent Alex Čou. Ten podľahol zraneniam, ktoré utrpel niekoľko dní predtým počas protestov.Jeho smrť vyvolala zármutok a spomínané blokády univerzít. Niekoľko z nich bolo nútených predčasne ukončiť semester.Hongkonská vláda oznámila, že v noci na utorok areál univerzity opustilo viac ako 800 ľudí. Mnohí z demonštrantov boli v súvislosti s násilnými zrážkami s políciou zatknutí.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle