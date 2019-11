Ceny ropy klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 21. novembra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok znížili. Dôvodom je nové napätie medzi USA a Čínou v súvislosti s protestmi v Hongkongu. To vyvolalo obavy, že dlho očakávaná dohoda o ukončení obchodného sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa môže oneskoriť.Experti z obchodu varovali, že uzavretie prvej fázy dohody by sa mohlo posunúť až na budúci rok. Trhy sú tiež opatrné preto, lebo americká Snemovňa reprezentantov podporila demonštrantov v Hongkongu, čo by mohlo zasiahnuť rokovania.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa vo štvrtok o 7.11 h SEČ predával po 56,81 USD (51,37 eura). To bolo o 20 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 22 centov na 62,18 USD za barel.(1 EUR = 1,1059 USD)