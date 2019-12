V prípade 3 smerníc EÚ nesplnila SR transpozíciu v stanovenej lehote

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) – Slovensko mešká s úplnou transpozíciou troch smerníc Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z informácie o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia, ktorú v stredu vláda zobrala na vedomie. Kabinet zároveň uložil príslušným rezortom úlohu deficit odstrániť.pripomenul v predloženom materiáli Úrad vlády SR. Smernice je potrebné v stanovej lehote implementovať do vnútroštátnych právnych predpisov a tiež sankčne zabezpečiť jej dodržiavanie, štát to musí navyše doložiť notifikáciou Európskej komisii.Do stanovej lehoty nebola splnená transpozícia troch predpisov EÚ, smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (zodpovedný gestor za prijatie opatrení je Ministerstvo vnútra SR), smernice o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (zodpovedný gestor je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a tiež smernice týkajúcej sa zahrnutia nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy (Ministerstvo zdravotníctva SR).Dôvodom nesplnenia transpozície, resp. neúplného splnenia je chýbajúca zákonná novela, chýbajúca notifikácia prijatých zákonov Európskej komisii, prípadne len prípravná štádium návrhu nariadenia vlády.Predkladateľ upozorňuje, že v prípade nesplnenia povinnosti transpozície sa príslušný štát vystavuje konaniu zo strany EK, ktoré môže v neskoršej fáze dospieť do rozhodnutia o finančnej sankcii.Materiál informatívne upozorňuje aj na ďalšie smernice, ktorých transpozičná lehota uplynie 31. januára 2020.