V prípade havárie autobusu plného svadobčanov obvinili vodiča, ide o asi najsmrteľnejšiu nehodu v Austrálii (video)

aktualizované 13. júna, 13:41



Nebol pod vplyvom

Vyše desať ľudí je stále hospitalizovaných

13.6.2023 (SITA.sk) -V súvislosti s nehodou autobusu so svadobnými hosťami, ktorá si v austrálskom vinárskom kraji Hunter Valley v Novom Južnom Walese, obvinili šoféra.Päťdesiatosemročný Brett Andrew Button viezol 35 pasažierov na 20-minútovej ceste zo svadobnej recepcie na Wandin Estate Winery do mesta Singleton. Počas hmlistej noci však šiel podľa polície príliš rýchlo a na kruhovom objazde sa autobus prevrátil.Buttona v utorok na miestnom súde v Cessnocku obvinili z 10 prípadov nebezpečnej jazdy v súvislosti s každým úmrtím a jedného prípadu nedbanlivého šoférovania. V nedeľu večer sa vodič podrobil aj povinnému testovaniu na drogy a alkohol, ale nezistili, že by bol pod vplyvom.Zástupca policajného komisára David Waddell predtým uviedol, že Button „vošiel na tento kruhový objazd spôsobom, ktorý bol v rozpore s podmienkami“. „Je zrejmé, že rýchlosť bola príliš vysoká na to, aby zvládol prejazd cez tento kruhový objazd, čo spôsobilo pád vozidla na ľavý bok a tieto zranenia,“ povedal Waddell novinárom.Z 25 cestujúcich, ktorých previezli do nemocníc, 14 do utorka neprepustili, pričom dvaja sú stále na jednotke intenzívnej starostlivosti v kritickom, ale stabilizovanom stave, priblížil Waddell. Mŕtvi a zranení boli podľa neho vo veku od 20 do 60 rokov.Podľa agentúry AP to bola najsmrteľnejšia nehoda na austrálskych cestách od roku 1994, keď pri nehode autobusu v Brisbane zahynulo 12 ľudí a 38 utrpelo zranenia.