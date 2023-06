Zaujímavé pracovné miesta pre vodičov: čo znamená byť kuriérom?

Zdroj: Freepik.com

V poslednom čase sa z doručovania balíkov stal veľký biznis. Umožňujú to šikovné aplikácie, prepravcovia a samotné spoločnosti, ktoré sa prispôsobili zvýšenému objemu online objednávok. Kuriérov je však stále nedostatok. Ak hľadáte prácu na plný úväzok alebo si len chcete privyrobiť, skúste prácu kuriéra.

Práca kuriéra je vhodná pre každého, kto má vodičský preukaz a rád pracuje s ľuďmi. Zamestná vás na plný úväzok, ale je to skvelá možnosť aj vtedy, ak si chcete privyrobiť len brigádny vodič. Môžete si totiž naplánovať zmeny presne tak, ako potrebujete. Stačí si povedať, ktoré dni a hodiny môžete doručovať.

V hlavnom meste to určite nie je vždy jednoduché. Na rušných dopravných tepnách v centre mesta často vznikajú dopravné zápchy, ale aplikácia, ktorú kuriéri používajú na svoju prácu, tento problém zohľadňuje. Pomáha im optimalizovať trasu, ktorú vyhodnocuje na základe reálnych údajov, a zohľadňuje aj všetky balíky, ktoré má kuriér doručiť. Celý proces last mile delivery, teda doručovania na poslednej míli sa tak stáva efektívnejším.

Počuli ste už o zónovej logistike?

V oblasti riadenia mestskej logistiky využíva zónovú logistiku napríklad spoločnosť DODO, ktorá umožňuje rýchlejšie doručovanie. Funguje na princípe spoločného využívania vozidiel a jednotlivých objednávok v rámci určitej oblasti. Znižuje sa tak problém dopravy, ako aj produkcia emisií a v konečnom dôsledku aj náklady na doručovanie.

Peniaze dostanete aj niekoľkokrát mesačne

Práca kuriéra má v mnohých prípadoch ešte jednu veľkú výhodu, a tou je vyplácanie odmeny aj niekoľkokrát počas mesiaca. Peniaze tak dostávate priebežne a nemusíte čakať len na jednu výplatu v mesiaci. Okrem mzdy dostávajú kuriéri priamo od zákazníkov prepitné, ktoré nikomu neodovzdávajú, ale nechávajú si ho pre seba.

Ste zodpovední a radi pracujete s ľuďmi? Potom je práca kuriéra pre vás to pravé

Pre kuriéra je veľmi dôležitá komunikácia. Vedeli ste, že kuriér má veľký vplyv na to, či zákazník zopakuje svoj nákup? Ako kuriér budete so zákazníkmi v takmer neustálom kontakte, a preto musí byť vaše jednanie čo najprofesionálnejšie. Príjemné vystupovanie a doručenie zásielky v perfektnom stave by malo byť samozrejmosťou. Ak ste zodpovedný, sympatický človek, ktorý rád šoféruje a komunikuje s ľuďmi a preferuje flexibilnú prácu za dobré peniaze, potom je práca kuriéra pre vás ako stvorená.