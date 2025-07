V prípade lúpeže v Štítniku z apríla 2024 obvinili ďalšie tri osoby

Tri osoby

Povedal mu, že k dispozícii ich má muž bývajúci v obci Štítnik a ak sa mu ich prostredníctvom lúpežného prepadnutia poškodeného a jeho rodiny priamo v ich obydlí podarí získať, časť z týchto peňazí si medzi sebou rozdelia," vysvetľuje ďalej Ivanová.

11.7.2025 (SITA.sk) - V prípade lúpeže v Štítniku (okres Rožňava) z apríla 2024 obvinili ďalšie tri osoby. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová Pripomenula tiež, že v danom prípade už boli v apríli tohto roka obvinené tri osoby, ktoré minulý rok na jar v maskáčovom oblečení s viditeľným nápisom „Polícia“, vtrhli na pozemok jedného z rodinných domov v obci Štítnik.Majiteľovi tvrdili, že ho musia predviesť na políciu, následne ho prinútili, aby vošiel do domu. Tam ho aj s jeho manželkou spútali a obom im na hlavy nasadili kukly. Ako priblížila krajská policajná hovorkyňa, polícia mala indície, že nešlo o jediných páchateľov skutku, a tieto indície sa aj potvrdili.„Vykonávanými úkonmi sa potvrdilo, že v čase, keď na pozemok rodinného domu v obci Štítnik vtrhli traja už obvinení muži, tam s nimi bol aj 26-ročný Alexander. Získaná dôkazná situácia tak umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexandra obviniť zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody oba spáchané formou spolupáchateľstva," uviedla Ivanová.Ozrejmila tiež, že skutok bolo potrebné najskôr naplánovať. „Toho sa ,zhostil' 68-ročný Mikuláš, ktorý v presne nezistenom čase, najneskôr v priebehu mesiaca marec 2024 až, navrhol 32-ročnému Marekovi možnosť rýchleho zbohatnutia„Marekovi sa vidina rýchleho zárobku zapáčila, a tak oslovil (už v apríli obvineného) Mikuláša, či uvedený skutok vykoná s tým, že časť peňazí dostane on spolu s Mikulášom za sprostredkovanie. (už v apríli obvinený) Mikuláš tak oslovil (už v apríli obvineného) Jána a Miroslava, slovo dalo slovo a všetci traja si spoločne začali chystať scenár lúpežného prepadnutia v obci Štítnik," pokračovala.Vo výsledku Mikuláš, Ján a Alexander po predchádzajúcej dohode v apríli 2024 neoprávnene vošli na dvor jedného rodinného domu v obci Štítnik. Na sebe mali maskáčové oblečenie s viditeľným nápisom na hrudi „POLÍCIA", na hlavách mali kukly a v rukách zbrane.Vo dvore pristúpili k poškodenému mužovi, ktorý práve vystupoval z vozidla, potom s ním vstúpili do interiéru domu, na hlavu dali jemu aj jeho manželke kukly a požadovali od nich hotovosť v sume. Napokon odchádzali, ktoré poškodenému vybrali z peňaženky a ďalšíchsi vzali z trezora. Následne ušli.„Získaná dôkazná situácia tak krajskému policajnému vyšetrovateľovi umožnila 68-ročného Mikuláša obviniť zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody, oba skutky spáchané formou účastníctva – návodu a pomoci a 32-ročného Mareka obviniť zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody, oba spáchané formou účastníctva – návodu," uviedla Ivanová.Doplnila, že krajský vyšetrovateľ tiež spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného Mikuláša a Mareka do vyšetrovacej väzby. Sudca tento návrh akceptoval a muži skončili vo vyšetrovacej väzbe.