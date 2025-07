Združenie miest a obcí Slovenska bolo a zostáva nezávislou organizáciou, odkazujú Migaľovi

Politická kariéra

Nezávislosť





Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatiky Samuel Migaľ ešte v júni vyzval samosprávy, aby menej plakali a viac makali. Reagoval tým na kritiku zo strany Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a jeho predsedu Jozefa Božika. Ten podľa Migaľa rozohral „štvavú kampaň“, ku ktorej sa pridali aj Únia miest Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8. Migaľa organizácie kritizovali za to, že nedodržal sľub, ktorý dal samosprávam a zmrazil im 200 miliónov z eurofondov





11.7.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska bolo a zostáva nezávislou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je obhajoba záujmov miest a obcí bez ohľadu na politické prostredie či aktuálne mocenské rozloženie.Vyplýva to z vyhlásenia, ktorým ZMOS reagoval na vyjadrenia ministra Ministra informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR Samuela Migaľa Ten v rámci sporov ohľadom zmrazenia eurofondov v hodnote 200 miliónov eur pre samosprávy vyhlásil, že si vždy vážil spoluprácu so ZMOS ako apolitickou a odborne zdatnou organizáciou, posledný vývoj ale podľa neho ukazuje, že predseda Jozef Božik vymenil túto apolitickosť za vlastnú politickú kariéru v Hlase . „A zatiahol ZMOS do vojny vedenia Hlasu proti ich bývalým členom,“ skonštatoval Migaľ.„Zdôrazňujeme, že podľa Stanov ZMOS je združenie dobrovoľným, záujmovým a na politických stranách nezávislým združením miest a obcí Slovenskej republiky. Tento princíp nezávislosti je základom našej činnosti. Vychádzame z neho vo všetkých aktivitách, ktorých cieľom je presadzovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí," zdôraznilo združenie.Ako doplnilo, akékoľvek snahy o spájanie ZMOS s jednotlivými politickými lídrami považujú za zavádzajúce a tendenčné. „ZMOS si zachováva nezávislosť a jednotu ako reprezentant 96 percent miest a obcí na Slovensku," uviedlo združenie s tým, že toto vyhlásenie podporilo 121 členov Komory obcí a Komory miest ZMOS.Združenie tiež pripomenulo, že v roku 2023 pred parlamentnými voľbami podpísalo memorandá so siedmimi politickými stranami, ktoré sú prejavom obojstranného záväzku spolupracovať na dosahovaní kľúčových priorít členských miest a obcí v novom volebnom období.„Cieľom memoránd je podporovať napĺňanie strategických cieľov rozvoja územia a posilňovať spoluprácu, ktorá presahuje politické rozdiely. V tomto duchu, a v súlade so stanovami, rokuje ZMOS s politickými stranami a hnutiami," dodalo združenie.