30.11.2025
Meniny má Ondrej, Andrej
Denník - Správy
30. novembra 2025
V prípade odvolávania Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru budú matovičovci hlasovať za
Pri plánovanom odvolávaní ministra dopravy Jozefa Ráža bude mať predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok podľa
30.11.2025 (SITA.sk) - Pri plánovanom odvolávaní ministra dopravy Jozefa Ráža bude mať predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok podľa Hnutia Slovensko možnosť dokázať, či je chlap alebo len tára do vetra. O konci Ráža vo funkcii v minulosti hovorili aj predstavitelia Hlasu.
„Šutaj Eštok hovoril, že keď Fico odvolá vicepremiéra Kmeca, musí ísť dole aj minister dopravy Ráž. Zajtra je jeho odvolávanie v parlamente, no už dnes je každému jasné, že ten Šutaj Eštok mal silné reči a keď príde na lámanie chleba, tak bude tichučko,“ povedal Július Jakab z Hnutia Slovensko.
Parlament má rokovať aj o odvolaní Jána Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru. „Ak bude toto hlasovanie, budeme hlasovať za. Poslanec Ferenčák hlasoval za všetky tie najobludnejšie veci, ktoré sa udiali v parlamente, vrátane znižovania trestov za korupciu, amnestie pre zločincov, a necítil pritom ani štipku svedomia. Až teraz, keď ide o jeho funkciu predsedu výboru, sa tu hádže o zem,“ pripomenul Július Jakab.
Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (Hlas-SD) avizoval, že kým sa nerozhodne o jeho predsedníctve vo výbore pre európske záležitosti, nebude sa prezentovať pri hlasovaniach v parlamente. Koalícia by tak disponovala hlasmi 78 poslancov. Ferenčák je v súčasnosti predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.
Jeho domovská strana Hlas-SD ale navrhuje jeho odvolanie, na pozícii by ho mal nahradiť Peter Kmec, ktorý sa do parlamentu vracia po tom, ako bol nedávno odvolaný z pozície podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Zdroj: SITA.sk - V prípade odvolávania Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru budú matovičovci hlasovať za © SITA Všetky práva vyhradené.
