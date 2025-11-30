Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. novembra 2025

V prípade odvolávania Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru budú matovičovci hlasovať za


Pri plánovanom odvolávaní ministra dopravy Jozefa Ráža bude mať predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok podľa



65c4b059dbde8726733856 676x450 30.11.2025 (SITA.sk) - Pri plánovanom odvolávaní ministra dopravy Jozefa Ráža bude mať predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok podľa Hnutia Slovensko možnosť dokázať, či je chlap alebo len tára do vetra. O konci Ráža vo funkcii v minulosti hovorili aj predstavitelia Hlasu.


„Šutaj Eštok hovoril, že keď Fico odvolá vicepremiéra Kmeca, musí ísť dole aj minister dopravy Ráž. Zajtra je jeho odvolávanie v parlamente, no už dnes je každému jasné, že ten Šutaj Eštok mal silné reči a keď príde na lámanie chleba, tak bude tichučko,“ povedal Július Jakab z Hnutia Slovensko.

Parlament má rokovať aj o odvolaní Jána Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru. „Ak bude toto hlasovanie, budeme hlasovať za. Poslanec Ferenčák hlasoval za všetky tie najobludnejšie veci, ktoré sa udiali v parlamente, vrátane znižovania trestov za korupciu, amnestie pre zločincov, a necítil pritom ani štipku svedomia. Až teraz, keď ide o jeho funkciu predsedu výboru, sa tu hádže o zem,“ pripomenul Július Jakab.

Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (Hlas-SD) avizoval, že kým sa nerozhodne o jeho predsedníctve vo výbore pre európske záležitosti, nebude sa prezentovať pri hlasovaniach v parlamente. Koalícia by tak disponovala hlasmi 78 poslancov. Ferenčák je v súčasnosti predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.

Jeho domovská strana Hlas-SD ale navrhuje jeho odvolanie, na pozícii by ho mal nahradiť Peter Kmec, ktorý sa do parlamentu vracia po tom, ako bol nedávno odvolaný z pozície podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.


Zdroj: SITA.sk - V prípade odvolávania Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru budú matovičovci hlasovať za © SITA Všetky práva vyhradené.

