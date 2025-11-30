Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ondrej, Andrej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. novembra 2025

Vlámal sa do supermarketu a zaspal na debnách s pivom


Tagy: Česko Supermarket Vlámanie

Zamestnanci supermarketu v českom mestečku Ledeč nad Sázavou v nedeľu ráno našli na prepravke s pivom pred pokladňou spiaceho muža. Podľa policajtov sa do predajne vlámal. Informuje o tom web



Zdieľať
gettyimages 85632599 676x553 30.11.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci supermarketu v českom mestečku Ledeč nad Sázavou v nedeľu ráno našli na prepravke s pivom pred pokladňou spiaceho muža. Podľa policajtov sa do predajne vlámal. Informuje o tom web TN.cz.


Policajti zistili, že muž predtým popíjal na nejakom večierku a po požití alkoholu a za použitia násilia sa vlámal do obchodného domu, a to tak, že vyrazil jedno krídlo hlavných vchodových dverí," uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková.

Tridsaťštyriročný muž v predajni prešiel k pokladniam, kde rozhádzal nákupné košíky a potom sa vrátil pred pokladne. „Tam si sadol na prepravku s fľaškovým pivom a zaspal," dodala hovorkyňa. Majiteľovi predajne podľa polície vznikla poškodením vchodových dverí škoda 40-tisíc českých korún. Mužovi hrozí stíhanie za krádež vlámaním, poškodenie cudzej veci a výtržníctvo.


Zdroj: SITA.sk - Vlámal sa do supermarketu a zaspal na debnách s pivom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česko Supermarket Vlámanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V prípade odvolávania Ferenčáka z predsedníckej stoličky eurovýboru budú matovičovci hlasovať za
<< predchádzajúci článok
Na Floride sa začali americko-ukrajinské rokovania o ukončení ruskej vojny

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 