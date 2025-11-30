|
Nedeľa 30.11.2025
Meniny má Ondrej, Andrej
|Denník - Správy
30. novembra 2025
Vlámal sa do supermarketu a zaspal na debnách s pivom
30.11.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci supermarketu v českom mestečku Ledeč nad Sázavou v nedeľu ráno našli na prepravke s pivom pred pokladňou spiaceho muža. Podľa policajtov sa do predajne vlámal. Informuje o tom web TN.cz.
„Policajti zistili, že muž predtým popíjal na nejakom večierku a po požití alkoholu a za použitia násilia sa vlámal do obchodného domu, a to tak, že vyrazil jedno krídlo hlavných vchodových dverí," uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková.
Tridsaťštyriročný muž v predajni prešiel k pokladniam, kde rozhádzal nákupné košíky a potom sa vrátil pred pokladne. „Tam si sadol na prepravku s fľaškovým pivom a zaspal," dodala hovorkyňa. Majiteľovi predajne podľa polície vznikla poškodením vchodových dverí škoda 40-tisíc českých korún. Mužovi hrozí stíhanie za krádež vlámaním, poškodenie cudzej veci a výtržníctvo.
Zdroj: SITA.sk - Vlámal sa do supermarketu a zaspal na debnách s pivom © SITA Všetky práva vyhradené.
