V prípade postrelenej študentky policajnej akadémie padlo prvé obvinenie

Nešťastná udalosť sa stala v stredu 1. marca na Akadémii Policajného Zboru v Bratislave, kde zo zatiaľ nezistených príčin pedagóg postrelil 20-ročnú žiačku. Tá skončila s poranením chrbtice v nemocnici. Podľa medializovaných informácii sa tri budúce policajtky po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy. Pri výstrele z inštruktorovej zbrane strela zasiahla jednu z kadetiek do chrbta.Poverený minister vnútra Roman Mikulec v tejto súvislosti uviedol, že rektorka akadémie Lucia Kurilovská by mala zvážiť rezignáciu. Tá to však odmietla.