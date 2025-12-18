Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. decembra 2025

V prípade smrteľnej nehody na D1 pri Trenčíne nastal obrat, polícia ju vyšetruje ako vraždu


Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda Vražda

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne si prevzal prípad tragickej nehody, ku ktorej prišlo v utorok 16. decembra na diaľnici D1 v ...



Zdieľať
600281222_1288563403309225_1060788943769782045_n 676x451 18.12.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne si prevzal prípad tragickej nehody, ku ktorej prišlo v utorok 16. decembra na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamarovce v okrese Trenčín.


Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, počas dôsledného vyšetrovania boli zistené nové skutočnosti, ktoré viedli k tomu, že vyšetrovateľ vo veci začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Polícia sa týmto prípadom aj naďalej intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku.

Dve osoby prišli o život pri čelnej zrážke osobného auta Renault Thalia a nákladného vozidla Scania v utorok krátko po polnoci na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere na Žilinu. Vodička Renaultu sa z doposiaľ nezistených príčin dostala do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke.

„52-ročná vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri nehode vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala v utorok o udalosti hovorkyňa Petra Klenková. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V prípade smrteľnej nehody na D1 pri Trenčíne nastal obrat, polícia ju vyšetruje ako vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mediálne útoky politikov podkopávajú dôveru v súdnictvo, varuje predsedníčka súdnej rady
<< predchádzajúci článok
Žilinka a Dobrovodský vítajú verdikt Ústavného súdu. Ochrana oznamovateľov nesmie ustúpiť politickému tlaku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 