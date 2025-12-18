Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

18. decembra 2025

Mediálne útoky politikov podkopávajú dôveru v súdnictvo, varuje predsedníčka súdnej rady


Sme svedkami rastúcej tendencie aj zo strany politikov využívať médiá ako prostriedok na útoky proti rozhodnutiam súdov. Uviedla to predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová ...



675021f1c315c998798929 676x507 18.12.2025 (SITA.sk) - Sme svedkami rastúcej tendencie aj zo strany politikov využívať médiá ako prostriedok na útoky proti rozhodnutiam súdov. Uviedla to predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová v reakcii na stanovisko, ktoré prijala v stredu 17. decembra Výkonná rada Európskej siete súdnych rád (ENCJ) k tlaku a zastrašovaniu sudcov prostredníctvom médií.

Negatívne trendy


ENCJ stanoviskom reagovala na nedávny vývoj a prebiehajúce udalosti pozorované v niektorých členských a pozorovateľských štátoch. S obavami konštatuje negatívne trendy, ako je tlak na sudcov a dokonca aj zastrašovanie, vrátane pravidelných nepriateľských mediálnych kampaní zo strany politikov.

Ako sa uvádza v stanovisku, sudcovia by mali akceptovať oprávnenú kritiku a aj tak robia. Avšak negatívne a nepriateľské komentáre majú širšie dôsledky pre súdnictvo, pretože ich cieľom je často vyvíjať naň tlak.

Nespokojnosť verejnosti


Majú dlhodobý vplyv na obraz súdnictva, podkopávanie dôvery spoločnosti v súdnictvo a na prispievanie k erózii právneho štátu. Kosová poukazuje na skutočnosť, že aj nástup sociálnych médií a vlastnej žurnalistiky zvyšuje riziko mediálnych procesov v prípadoch, ktoré priťahujú pozornosť verejnosti.

„To následne vyvíja tlak na súdnictvo prostredníctvom cieleného vystavenia sudcov nevhodnému tlaku či verbálnym útokom. Následkom tohto javu stúpa nespokojnosť časti verejnosti, ktorá sa cíti oprávnená ostrakizovať sudcov,“ uviedla. Podľa nej je mimoriadne ťažké vyvrátiť naratívy, ktoré poškodzujú justíciu a výrazne prispievajú k rastúcej strate dôvery verejnosti v súdnictvo.

„Toto vidíme bohužiaľ naprieč celou Európou. Oceňujem preto postoj ENCJ k tomuto neprípustnému javu,“ skonštatovala Kosová.

Solidarita súdnej rady


Výkonná rada ENCJ zdôraznila, že výkonná a zákonodarná moc sú povinné poskytnúť všetku potrebnú a primeranú ochranu v prípadoch, keď je výkon funkcie súdov ohrozený útokmi alebo zastrašovaním. Vyzýva všetky príslušné subjekty, vrátane všetkých zložiek štátnej moci, aby sa zdržali napomáhania, vyvolávania alebo povoľovania útokov na súdnictvo alebo zastrašovania sudcov.

„Solidarita medzi európskymi súdnymi orgánmi je základnou hodnotou Európskej siete súdnych rád a významným nástrojom na ochranu nezávislosti súdnej moci. Ako sa uvádza aj v Aténskej deklarácii z roku 2022, na ochranu právneho štátu je potrebná preventívna aj reaktívna solidarita a súdne rady musia podporovať a aktívne sa zastávať každého kolegu, ktorý sa ocitne v ťažkostiach. Súdna rada Slovenskej republiky je v tomto veľmi aktívna a reaguje na každý identifikovaný útok na sudcov,“ uzavrela Kosová.


Zdroj: SITA.sk - Mediálne útoky politikov podkopávajú dôveru v súdnictvo, varuje predsedníčka súdnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.

