V prípade tvrdého brexitu sa obchod medzi Britániou a EÚ môže prepadnú

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. októbra (TASR) - Zväz nemeckého priemyslu BDI vyzval politikov na oboch stranách, aby pri rokovaniach o brexite prejavili väčšiu vôľu dosiahnuť kompromis. Tvrdý brexit by totiž bol podľa zväzu katastrofou.uviedol šéf BDI Joachim Lang. Vystúpenie Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody o usporiadaní budúcich vzťahov by podľa neho boloTvrdý brexit by výrazne poškodil zahraničný obchod.Ak sa dospeje k dohode, bude bezprostredne po brexite 29. marca 2019 nasledovať takmer 2-ročné prechodné obdobie, počas ktorého sa nič nezmení. Podľa Langa je toto obdobie pre firmy nevyhnutné. Ak však rokovania o vystúpení Británie stroskotajú, o necelý polrok príde k neriadenému rozchodu, ktorého sa obávajú firmy v Británii aj v ostatných krajinách EÚ.Rokovania o brexite sa už mesiace nachádzajú v slepej uličke. Na summite, ktorý sa bude konať 17. októbra, sa obe strany pokúsia o ukončenie diskusií, alebo prinajmenšom o priblíženie pozícií.Tvrdý, inak povedané neriadený brexit by podľa odhadov nemeckého ekonomického inštitútu IW výrazne poškodil obchodné vzťahy oboch strán a výrazne by firmám zvýšil náklady. Firmy na oboch stranách by sa totiž museli vyrovnať s clami. Experti IW predpokladajú, že firmy by na brexit bez dohody reagovali zvýšením cien a presunom dodávateľských reťazcov a tovarových tokov. Varujú, že v takom prípade by sa obchod medzi Veľkou Britániou a EÚ mohol prepadnúť až o 50 %.