V prípade únosu Kováča mladšieho či vraždy Remiáša spravodlivosť prešľapuje na mieste, Šeliga si zavolá kompetentných na koberček (video)

Nevyšetrené zločiny

Únos prezidentovho syna

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - O zvolanie mimoriadneho ústavnoprávneho výboru parlamentu k téme tzv. Mečiarových amnestií požiadal nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý o tom informoval na sociálnej sieti.Rovnako požiadal predsedu výboru, aby na rokovanie pozval predsedu Súdnej rady Jána Mazáka , špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (nom. SaS).Poslancom majú odpovedať na základnú otázku - ako je možné, že spravodlivosť v prípade únosu Michala Kováča ml . a vraždy Róberta Remiáša stále prešľapuje na mieste.„Takzvané Mečiarove amnestie sú ukážkou zneužitia štátnej moci. Je pre nás kľúčové, aby sme poznali pravdu o období, keď štátne orgány neslúžili občanom, ale vybranej skupine ľudí. Amnestie sú neuralgickým bodom našich dejín, pretože ukázali, ako ľahko možno zamiesť hoc aj vraždu pod koberec. Práve preto musia byť všetky zločiny vyšetrené a my sa musíme pýtať, prečo sa to nedeje,“ uviedol Šeliga.Parlament uznesením zrušil Mečiarove amnestie v apríli 2017. Mal to byť rozhodujúci krok, aby mohli v kauze zavlečenia syna bývalého prezidenta Michala Kováča do Rakúska konať súdy.Potrestaniu vinníkov v spomínanej kauze bránili amnestie, ktoré udelil premiér Vladimír Mečiar v zastúpení prezidenta v roku 1998.