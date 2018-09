V prípade útoku v Amsterdame vyšetrovatelia nevylučujú ani terorizmus

Holandskí policajti stoja neďaleko miesta útoku nožom neďaleko hlavnej železničnej stanice 31. augusta 2018 v Amsterdame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 1. septembra (TASR) - Páchateľom, ktorého polícia postrelila po tom, ako v piatok údajne zaútočil nožom na hlavnej železničnej stanici v Amsterdame na dvoch ľudí, je 19-ročný afganský občan. Uviedli to v piatok predstavitelia holandskej metropoly s tým, že vyšetrovatelia nevylučujú ako možný motív tohto činu ani terorizmus.Podľa agentúry AP predstavitelia mesta v stanovisku uviedli, že podozrivého, ktorý sa momentálne zotavuje pod policajným dozorom v nemocnici, vypočúvajú.Zranené osoby, ktoré útočník bodol nožom v piatok okolo poludnia na hlavnej železničnej stanici, previezli tiež do nemocnice. Polícia bližšie podrobnosti o ich zdravotnom stave nezverejnila.Podľa stanoviska mesta mal podozrivý povolenie na pobyt v Nemecku a amsterdamská polícia už nemecké úrady kontaktovala.Železničná stanica Amsterdam Centraal je frekventovaným dopravným uzlom, ktorý využívajú aj spoje na amsterdamské letisko Schiphol. Piatok býva jedným z najrušnejších dní týždňa, keďže mnohí turisti prichádzajú do Amsterdamu na víkend.