V prípade, že Ukrajina padne, neexistuje žiaden plán B. Tvrdí estónska premiérka Kallasová

1.6.2024 (SITA.sk) - Estónska premiérka Kaja Kallasová tvrdí, že ak Ukrajina nevyhrá vojnu proti Rusku, bude to negatívny signál pre Pobaltie. Ako povedala v rozhovore pre spravodajskú televíziu BBC, ruský vodca Vladimir Putin obráti svoju pozornosť na Pobaltie a bude sa snažiť získať tamojšie krajiny vrátane Estónska späť pod kontrolu Moskvy.Aby pomohla odvrátiť túto možnosť, estónska vláda naliala peniaze a zbrane do ukrajinského vojnového úsilia a darovala Kyjevu viac ako 1 % svojho HDP. „Keby to urobila každá krajina NATO, Ukrajina by vyhrala,“ povedala Kallasová.Na otázku, aký je plán B v podaní Estónska, ak Ukrajina túto vojnu prehrá a ruská invázia nakoniec uspeje, odvetila: „Nemáme plán B na ruské víťazstvo, pretože potom by sme sa prestali zameriavať na plán A. Nemali by sme podľahnúť pesimizmu. Víťazstvo na Ukrajine nie je len o území. Ak Ukrajina vstúpi do NATO, aj keď bez nejakého územia, potom je to víťazstvo, pretože bude pod záštitou NATO.“Kaja Kallasová je kontroverzná postava. Nie je prvou národnou líderkou, ktorá je populárnejšia mimo svojej krajiny ako doma. Narodila sa ako sovietska občianka a jej matka a stará mama boli násilne deportované na Sibír. Teraz má 46 rokov a od roku 2021 je predsedníčkou vlády a patrí k najsilnejším hlasom v NATO, pokiaľ ide o otupenie ambícií Kremľa v Európe.To niektorých v Bielom dome vystrašilo, že riskuje zatiahnutie Západu do priameho konfliktu s Moskvou. Mnohí Estónci sú tiež menej spokojní so zvýšením daní, ktoré má pokryť príspevok Estónska k obrane Ukrajiny. Kallasová je však neoblomná a neúnavne poukazuje na existenčnú hrozbu zo strany agresívneho Ruska.„Rusko chce v našich spoločnostiach zasiať strach,“ povedala Kallasová a poukázala na to, že „v mnohých častiach EÚ vidíme rôzne hybridné útoky“. „Hybridné útoky“ sú nepriateľské akcie, o ktorých existuje podozrenie, že ich vykonal protivník, akým je Rusko, no sú ťažko dokázateľné a škody môžu byť rozsiahle.Príkladom toho boli záhadné explózie, ktoré vyhodili do vzduchu plynovody Nordstream, či nedávne rušenie GPS signálov, ktoré dočasne pozastavili lety v oblasti Baltského mora.Estónska národná bezpečnostná služba zasa vo svojej najnovšej výročnej správe popisuje prípady z minulej jesene, aké sa nedávno udiali aj na Slovensku, keď stovkám škôl v Estónsku a ďalších pobaltských štátoch boli zaslané poslali e-maily s tvrdením, že v školských budovách boli umiestnené bomby.„Takéto hrozby,“ uvádza sa v správe, „sú zamerané na vytváranie psychologického a emocionálneho napätia tým, že sa zameriavajú na najzraniteľnejšie osoby - ohrozujú bezpečnosť detí“.