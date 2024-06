Progresívci chcú pre samosprávy zaviesť novú povinnosť, týka sa osvedčovania listín fyzických osôb

Novela zákona o osvedčovaní listín

Osvedčovanie aj mimo úradov

1.6.2024 (SITA.sk) - Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko Jana Hanuliaková chcú pre samosprávy zaviesť novú povinnosť v súvislosti s osvedčovaním listín fyzickej osoby.Ak tejto osobe zdravotný stav nedovoľuje dostaviť sa do úradnej miestnosti, na základe predložených zmien by mohla vykonať osvedčenie v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu či na inom vhodnom mieste.O novele zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami by sa malo začať rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi so začiatkom 11. júna.„Aj pre fyzické osoby, ktorým zdravotný stav nedovoľuje navštíviť úradnú miestnosť za účelom osvedčovania listín a osvedčovania podpisov na listinách, je potrebné zabezpečiť štandardné využívanie služby osvedčovania listín a podpisov. Je potrebné poukázať na to, že práve samotné procesy pri poskytovaní sociálnych služieb pre tieto osoby, vyžadujú napríklad úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu," uviedli poslankyne.Viaceré samosprávy už v praxi realizujú osvedčovanie aj mimo úradov, najmä v domácnosti. Činia tak na základe aktuálnej právnej úpravy, ktorá umožňuje vykonať osvedčenie na inom vhodnom mieste, avšak ide o možnosť a nie povinnosť.„Počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 sa overovanie listín a podpisov na listinách vykonávalo v domácnosti najmä pre ľudí, ktorým zdravotný stav nedovolil prísť do obvodného úradu alebo do úradnej miestnosti obce. Túto službu využívali najmä seniori a zdravotne znevýhodnené osoby," tvrdia poslankyne.Dodali, že pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a seniorov je náročné navštevovať príslušné úrady, pretože zväčša nedisponujú bezbariérovým prístupom.