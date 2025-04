V procese s exsudcom Polkom mal vypovedať svedok, nakoniec čítali jeho výpoveď z prípravného konania

Svedok odmietol vypovedať

Čítanie výpovede svedka z prípravného konania

Dohoda o vine a treste

Dohodu vraj urobil pod nátlakom

1.4.2025 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v utorok pokračuje súdny proces s bývalým žilinským sudcom Pavlom Polkom , ktorý je stíhaný pre trestný čin nepriamej korupcie Vec sa týka skutku ešte z roku 2015, keď si sudca Krajského súdu v Žiline podľa obžaloby nechal sľúbiť úplatok do 10-tisíc eur za to, že zabezpečí, aby bolo vyhovené sťažnosti odsúdeného proti rozhodnutiu, ktorým mu súd zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie. Nakoniec sa však podľa prokuratúry Polka vo veci neangažoval.Súd na utorkové pojednávanie predvolal svedka Patrika Murzu , ten však odmietol vypovedať. "Ja som bol za tento skutok odsúdený ako ten, kto dával úplatok," povedal s tým, že napriek tomu sa bojí trestného stíhania. Ako tiež doplnil, s vecou už nechce mať nič spoločné.Obžalovaný Polka postoj svedka podporil s tým, že aj keď bol vo veci právoplatne odsúdený, môže byť stíhaný napríklad za krivú výpoveď. "Je na to rozsiahla judikatúra najvyššieho súdu," zdôraznil Polka.V tejto súvislosti sa na súde nakoniec čítala výpoveď svedka z prípravného konania. V nej Murza uviedol, že odovzdal sumu 10-tisíc eur Františkovi Tóthovi , aby ten zariadil podmienečné prepustenie odsúdenej osoby. Sudca, ktorý mal vec vybaviť, však mal vtedy hospitalizovanú manželku, tak vec neriešil. Obžalovaný na margo obžaloby ešte v marci vyhlásil, že je nevinný a obžaloba sa týka neexistujúceho skutku.Na margo svedka zase v utorok poznamenal, že bol opakovane trestaný pre násilnú, majetkovú a drogovú trestnú činnosť. Súd už predtým vo veci rozhodol trestným rozkazom, keď bývalého sudcu uznal za vinného, trest mu však neuložil. Polka však voči nemu podal odpor, preto bolo vo veci nariadené hlavné pojednávanie.Samosudca ŠTS už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým sudcom Krajského súdu v Žiline Polku, ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa.Súd uznal Polku za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom. Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody.V súčasnosti však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, hovorí, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania, súd ho však vo februári tohto roku zamietol.Súd v rovnakej trestnej veci zamietol aj návrh bývalého sudcu na upustenie od výkonu zvyšku peňažného trestu. Konkrétne išlo o sumu 18 750 eur z peňažného trestu v sume 150-tisíc eur. Proti rozhodnutiu Polka podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila bývalého sudcu ešte v septembri 2020 v rámci akcie Plevel