Remišová podľa Saloňa zneužila svoju funkciu, informovala o neverejnej časti Kaliňákovho majetkového priznania

Podľa poslanca nie je o čom diskutovať

Remišová zneužila svoju funkciu

Nesprávne konanie

1.4.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová Za ľudí ) zneužila svoju funkciu, pretože nazrela do majetkového priznania ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) a informovala o neverejnej časti.Uviedol to poslanec Marián Saloň (Smer-SD) po dvoch neúspešných pokusoch o otvorenie schôdze parlamentu odvolávaniu Kaliňáka z funkcie ministra.Podľa poslanca tu nie je o čom diskutovať. Ako pripomenul, Kaliňák potvrdil, že jeho manželka vlastní nehnuteľnosť v Chorvátsku. Remišová však nazrela do jeho majetkového priznania a zverejnila informáciu o tom, že to nemá uvedené v majetkovom priznaní."Tá časť, či je, alebo nie je majetok uvedený v majetkovom priznaní manželky je predsa neverejná. Dokonca aj rokovanie výboru o týchto veciach je neverejné," upozornil Saloň.Remišová tak podľa jeho slov zneužila svoju funkciu predsedníčky výboru a vytiahla informáciu z neverejnej časti majetkového priznania a oznámila, že minister obrany nehnuteľnosť v Chorvátsku neuviedol v majetkovom priznaní.Poslanec pripomenul, že Kaliňák v minulosti túto nehnuteľnosť v neverejnej časti majetkového priznania uviedol. Ak však teraz porušil zákon, výbor bude rokovať o podnete a hlasovaním rozhodne, či ho prijme, alebo neprijme na ďalšie konanie."Ak prijme, tak majú možnosť prijať uznesenie, kde bude ministrovi udelená sankcia za neúplné majetkové priznane vo výške troch platov," priblížil Saloň s tým, že za nepriznanie majetku Kaliňák bude alebo nebude niesť zákonné následky. Súčasne pripomenul slová ministra obrany, ktorý vyhlásil, že je pripravený zaplatiť sankciu.Saloň si súčasne nemyslí, že by neuvedenie vlastníctva vily v Chorvátsku bolo dôvodom na jeho odvolanie. "Poznám minimálne troch opozičných poslancov, jednou z nich je aj Remišová, ktorá mala neúplné majetkové priznane. Bola jej udelená pokuta, ktorú aj zaplatila. Ale nemám vedomosť o tom, aby sa pani Remišová vzdala mandátu za porušenie zákona," doplnil poslanec. To, čo však teraz urobila Remišová, je podľa neho nesprávne."Štandardný postup výboru je taký, že ak zistíte nezrovnalosti v majetkových priznaniach, ste povinný vyzvať dotyčnú osobu, aby podala vysvetlenie. Dotyčná osoba podá vysvetlenie a výbor sa uznesie na tom, či je to dostačujúce, alebo nie. Ak nie je výbor spokojný s vysvetlením, tak začne konanie, a na základe konania vzniká uznesenie o udelení alebo neudelení sankcií," vysvetlil Saloň, ktorý je názoru, že argumenty ministra obrany sú dostatočné.