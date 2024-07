V procese s mužom stíhaným pre extrémizmus sa doplní dokazovanie, vo veci sú vytýčené tri termíny pojednávania

Trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov

Pochvalné vyjadrenia na Hitlerovu adresu

Súvis s knižnou publikáciou

Skupina Vzdor Kysuce

9.7.2024 (SITA.sk) - Marián M., ktorý je stíhaný pre rozsiahlu a dlhodobo páchanú závažnú extrémistickú trestnú činnosť sa v utorok opätovne postavil pred prvostupňový súd. Najvyšší súd SR totiž ešte v máji vyhovel jeho odvolaniu a zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z januára tohto roku, na základe ktorého si mal obžalovaný odsedieť vo väzení šesť rokov.Prvostupňový súd tak musí vec v potrebnom rozsahu znovu prejednať a rozhodnúť. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková , súd bude konkrétne „dopĺňať dokazovanie v zmysle pokynov Najvyššieho súdu SR", pričom pôjde napríklad o doplňujúce výsluchy znalcov alebo čítanie listinných dôkazov.Vo veci sú aktuálne vytýčené tri termíny pojednávania, okrem dnešku aj streda 10. a štvrtok 11. júla. Marián M. je súdený pre viac ako 40 skutkov, pričom na začiatku pôvodného procesu čítal prokurátor obžalobu jeden a pol pojednávacieho dňa. Proces s obžalovaným sa začal na súde pôvodne koncom februára 2023, pričom ten svoju vinu poprel.Samosudca Špecializovaného trestného súdu uznal v januári obžalovaného za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd a iné a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, ako aj trest prepadnutia veci.Konkrétne bol uznaný za vinného zo spáchania 43 skutkov uvedených v obžalobe, z jedného skutku obžalovaného naopak súd spod obžaloby oslobodil, pretože skutok nevyhodnotil ako trestný čin. Predmetom obžaloby boli predovšetkým statusy na sociálnych sieťach. Niektoré sa týkali napríklad pochvalných vyjadrení na adresu Adolfa Hitlera.„Naplnenie Hitlerových plánov pre Európu by bolo požehnaním pre nás všetkých,“ uviedol obžalovaný podľa prokuratúry. V iných statusoch kritizoval Židov napríklad pre revolučné násilie. Takisto bolo Mariánovi M. kladené za vinu produkovanie videí, v ktorých podľa jeho vlastných slov „predstavoval“ verejnosti ľudí, ktorí spochybňovali holokaust.Tvrdil napríklad, že počet šesť miliónov zavraždených bol určený dopredu. V inom videu zase tvrdil, že v holokaust verí. „Pokiaľ budem mať čo i len malú pochybnosť, pôjdem do väzenia,“ skonštatoval. V ďalšom videu zase tvrdil, že plynové komory nikto nevidel.Úrad špeciálnej prokuratúry ešte v decembri 2022 informoval, že extrémistická trestná činnosť Mariána M. súvisí aj s knižnou publikáciou, ktorá bola vydaná a publikovaná pod názvom Židokracia, ako aj s jej rozširovaním. Národná kriminálna agentúra zadržala a obvinila Mariána M. v januári 2022. Následne bol vzatý do väzby.Obžaloba na obvineného bola podľa Úradu špeciálnej prokuratúry podaná pre pokračujúci zločin rozširovania extrémistického materiálu, pokračujúci zločin výroby extrémistického materiálu, pokračujúci prečin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, pokračujúci prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, a pre prečin prechovávania extrémistického materiálu.Marián M. je zakladateľom skupiny Vzdor Kysuce. V inom prípade ho v roku 2017 za nedovolené ozbrojovanie právoplatne odsúdili na tri roky podmienečne, v dôsledku čoho nemohol kandidovať na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. V roku 2016 neúspešne kandidoval v parlamentných voľbách.