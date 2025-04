V procese s Polkom odzneli záverečné reči, prokurátor navrhol bývalého sudcu uznať za vinného

Sudca si podľa obžaloby nechal sľúbiť úplatok

17.4.2025 (SITA.sk) -Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo štvrtok pokračuje súdny proces s bývalým žilinským sudcom Pavlom Polkom , ktorý je stíhaný pre trestný čin nepriamej korupcie Samosudkyňa Ružena Sabová na štvrtkovom pojednávaní zamietla viaceré dôkazné návrhy obžalovaného a vyhlásila dokazovanie za skončené. Zároveň dala procesným stranám priestor na prednes záverečných rečí Vec sa týka skutku ešte z roku 2015, keď si sudca Krajského súdu v Žiline podľa obžaloby nechal sľúbiť úplatok do 10-tisíc eur za to, že zabezpečí, aby bolo vyhovené sťažnosti odsúdeného proti rozhodnutiu, ktorým mu súd zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie.Nakoniec sa však podľa prokuratúry Polka vo veci neangažoval. Obžalovaný ešte na začiatku procesu zdôraznil svoju nevinu s tým, že obžaloba bola podaná pre neexistujúci skutok.Ako prokurátor Rastislav Hruška uviedol vo svojej záverečnej reči, vina obžalovaného bola preukázaná vykonaným dokazovaním vrátane výpovede svedka Františka Tótha , prezývaného "Veľký Fero". Tento svedok, ako aj ďalší svedok Patrik Murza sa podľa prokurátora vo svojich výpovediach priznali k vlastnej trestnej činnosti.Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu nepriamej korupcie je podľa prokurátora dôležité, či si obžalovaný nechal sľúbiť úplatok, a nie to, či nakoniec oslovil iného sudcu, ktorý mal danú trestnú vec zariadiť. "V tomto prípade mal priamy úmysel," povedal prokurátor na margo bývalého sudcu s tým, že ho navrhuje uznať za vinného.Polka vo svojej záverečnej reči opätovne vzniesol námietku zaujatosti voči sudkyni. "Odmietnutie mojich dôkazných návrhov považujem za porušenie práva na spravodlivý proces," vyhlásil.Doplnil, že výpovede hlavných svedkov sú podľa neho procesne nepoužiteľné. Zároveň súd vyzval, aby ho spod obžaloby oslobodil. "Pretože skutok, pre ktorý bola podaná obžaloba, sa nestal," dodal Polka.Súd už predtým vo veci rozhodol trestným rozkazom, keď bývalého sudcu uznal za vinného, trest mu však neuložil. Polka voči nemu podal odpor, preto bolo vo veci nariadené hlavné pojednávanie.Prokurátor Hruška ešte začiatkom apríla pre médiá povedal, že aj v prípade uznania obžalovaného za vinného mu súd neuloží trest. Konanie už totiž bolo raz zastavené pre nehospodárnosť, a to vzhľadom na trest uložený v inom konaní, avšak Polka trval na prejednaní veci.Samosudca ŠTS už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým sudcom Krajského súdu v Žiline Polku, ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa.Súd uznal Polku za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom. Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody.V súčasnosti však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, hovorí, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania, súd ho však vo februári tohto roku zamietol.Súd v rovnakej trestnej veci zamietol aj návrh bývalého sudcu na upustenie od výkonu zvyšku peňažného trestu. Konkrétne išlo o sumu 18 750 eur z peňažného trestu v sume 150-tisíc eur. Proti rozhodnutiu Polka podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR . Voči verdiktu na základe dohody o vine a treste podal bývalý sudca aj dve dovolania. Jedno najvyšší súd odmietol ešte v roku 2023, o druhom zatiaľ nerozhodol. Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila bývalého sudcu ešte v septembri 2020 v rámci akcie Plevel