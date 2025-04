Hotovosť na dosah ruky – na každej pošte, pre každého klienta

Hotovosť je medzi Slovákmi stále obľúbená

vo výške od 5 do 700 eur, pričom si sami určia skladbu bankoviek, vrátane 5-eurových, či mincí, ktoré bankomaty neposkytujú,



s poplatkom už od 1 eur,



presne v takej výške, akú klient potrebuje,



len s platobnou kartou a dokladom totožnosti.



Rýchly vklad – keď potrebujete na svoj účet vložiť hotovosť



preukázať sa dokladom totožnosti,



nadiktovať IBAN účtu, na ktorý chcete vložiť peniaze,



odovzdať hotovosť.



Prečo využiť tieto služby?

17.4.2025 (SITA.sk) -Napriek tomu, že bezhotovostné platby rastú na popularite, Slováci siahajú po hotovosti stále veľmi často. Približne 90 % z nich ju totiž považuje za dôležitú možnosť platby a viac ako polovica ju vníma ako užitočný nástroj nielen pri kontrole výdavkov, ale aj pri ochrane súkromia.Mnohí malí podnikatelia, živnostníci, ale aj niektoré väčšie firmy, ktoré doteraz umožňovali platiť aj bezhotovostne, aktuálne tiež uprednostňujú hotovosť. Dôvodom je transakčná daň.Počet miest, kde si možno vybrať hotovosť na Slovensku postupne klesá. Dôvodom je znižovanie počtu bankomatov a zatváranie hotovostných pobočiek bánk, najmä v menších mestách a na vidieku. Zároveň majú niektoré slovenské banky obmedzenie pri výbere hotovosti pre neklientov – max. 200 eur v rámci jedného výberu. Tento trend spôsobuje, že prístup k hotovosti je pre mnohých obyvateľov čoraz náročnejší, a to aj napriek tomu, že zostáva pre veľkú časť ľudí a firiem preferovaným spôsobom platby.Riešením je pre nich služba Rýchly výber , ktorá je dostupná na každej pošte, pri každom okienku. Výber môže klient realizovať zo svojho účtu v ktorejkoľvek banke doma či v zahraničí, pokiaľ disponuje platobnou kartou VISA a Mastercard. Služba Rýchly výber ponúka klientom množstvo výhod. Vybrať si môžu sumu:Táto služba je ideálna pre ľudí v menších obciach alebo všade tam, kde chýba bankomat či pobočka banky. Šetrí čas aj peniaze – už viac nie je potrebné merať cestu k najbližšiemu bankomatu do veľakrát vzdialeného mesta a poplatok za výber býva často nižší ako v prípade niektorých výberov z bankomatov.Stačí, keď sa klient preukáže občianskym preukazom (nie je potrebné, ak ste majiteľom Poštovej karty), nahlási požadovanú sumu, priloží platobnú kartu k terminálu. Priedhradkový zamestnanec mu vydá požadovanú hotovosť a potvrdenie o transakcii. Poplatok za výber hotovosti je pripočítaný rovno k sume, ktorú si klient vyberie. Daná banka už nebude za daný výber nič navyše účtovať. Ak je klient majiteľom Poštovej karty, potvrdenie o vykonaní transakcie mu bude zaslané e-mailom.Pošta môže byť aj vaším vkladomatom – bezpečným, dostupným a vždy nablízku. Máte doma hotovosť z predaja auta, podnikania alebo ste si práve kúpili výherný žreb? Služba Rýchly vklad vám umožní jednoducho vložiť peniaze na svoj alebo cudzí účet v ľubovoľnej banke – bez návštevy banky. Stačí len:Toto jedinečné riešenie je dostupné klientom na každej pošte na Slovensku, pri každom okienku. Je vhodné pre všetkých bez ohľadu na to, ktorú banku používajú. Vďaka Rýchlemu vkladu a výberu ušetria klienti čas aj peniaze. Ide o bezpečné a rýchle riešenie s profesionálnym prístupom. Slovenská pošta sa stáva vaším najbližším bankomatom aj vkladomatom.