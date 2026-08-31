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31. augusta 2026

Fico bude mať na vyriešenie sporu v SNS tri možnosti. Politológ tiež priblížil, či by bol Kuffa vhodnou náhradou za Tarabu


Tagy: Minister životného prostredia SR Politológ Premiér Slovenskej republiky

Namiesto obnovovania dôvery medzi Tarabom a SNS dochádza, naopak, k vyostrovaniu konfliktov. Konflikt medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a



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fico kuffa taraba2 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Namiesto obnovovania dôvery medzi Tarabom a SNS dochádza, naopak, k vyostrovaniu konfliktov.


Konflikt medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou (SNS), ktorá ho do funkcie nominovala, sa namiesto upokojenia naďalej vyostruje.

V septembri, keď je posledný mesiac na urovnanie ich sporov, bude mať premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa politológa Radoslava Štefančíka tri možnosti.

Prvá možnosť


Tou prvou je, že neurobí nič, pretože počíta s tým, že ani SNS nič neurobí. "Ide o štandardnú rétoriku Andreja Danka (SNS), ktorý sa takto domáha toho, čo mu z titulu koaličnej zmluvy patrí. Andrej Danko však zvyčajne po veľkom kriku stiahne chvost a karavána pôjde ďalej. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že Fico má Danka za špinavú handru," uviedol politológ pre agentúru SITA.

Štefančík zároveň podotkol, že koaličná zmluva v tomto príbehu nehrá dôležitú úlohu, pretože je podľa neho už dávno iba zdrapom papiera. "V nej sa totiž píše, ktoré ministerstvá spravuje SNS, pritom SNS reálne nespravuje ani jedno z nich. Tento dokument je na druhej strane vyjadrením sily jednotlivých poslaneckých klubov, pričom práve ten, vytvorený z poslancov zvolených na kandidátke SNS, je najnestabilnejší," doplnil politológ.

Odvolanie Tarabu alebo jeho presunutie na neobsadený post


Pokračoval, že druhou možnosťou je, že premiér podá návrh na odvolanie Tarabu z postu ministra niekedy na konci septembra, a prezident ho niekedy po Dušičkách odvolá. "Pán Taraba bude v parlamente poslušne hlasovať za vládne zákony, pretože ešte predtým sa dohodne s predsedom Smeru na konkrétnej pozícii na kandidátke Smeru vo voľbách 2027," myslí si Štefančík.

Ako tretiu možnosť politológ vidí to, že sa Taraba presunie v rámci vlády z pozície ministra na neobsadený post po Petrovi Kmecovi (bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku).

"Ten síce patrí Hlasu, ale po škandáloch šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka bude Hlas spokojný s tým, že ich predseda bude môcť vykonávať funkciu ministra až do riadnych volieb," doplnil Štefančík. Jedno z riešení je podľa neho aj to, že Taraba dodrží svoje slová o tom, že ak sa vzťahy nevyriešia, tak odstúpi sám.

"To by však musel pán Danko viac napnúť svaly. Problém je v tom, že predseda vlády ho už dobre pozná a vie, že pán Danko zvykne ustúpiť. Jemu by totiž pád vlády a prípadné predčasné voľby vyhovovali najmenej," skonštatoval politológ.

Bol by Kuffa vhodnou náhradou za Tarabu?


Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa v relácii Mira Frindta PubliQ povedal, že mu bolo jasné, že Taraba sa dohody o svojom odstúpení držať nebude. Aj sa tak stalo, keď Taraba vyhlásil, že z ministerského postu neodíde, a navyše garantoval, že Kuffa, ktorý má byť jeho náhradník, sa ministrom nikdy nestane.

Politológ okomentoval, či by bol Kuffa vhodnou náhradou za Tarabu. "Na prvý pohľad vyzerá pán Taraba inteligentnejšie a skúsenejšie. Dokonca ani jeho slovenčina nie je ovplyvnená regionálnym akcentom. Obávam sa však, že v prípade výmeny by len jedna lobistická skupina vystriedala druhú. Istota pána Tarabu, že Kuffa nebude ministrom, je zrejme založená na dôvere, ktorú má predseda vlády k pánovi Tarabovi väčšiu ako k pánovi Dankovi," uviedol politológ.

Ak by predsa len došlo k zmene na ministerskej stoličke a Taraba by sa vrátil do Národnej rady SR, neohrozí to podľa Štefančíka koalíciu ani prijímanie zákonov. "Pán Taraba by určite dal o sebe vedieť, ale predpokladám, že bude mať s predsedom Smeru-SD tichú dohodu o svojej budúcnosti, takže možno urobí veľa kriku, ale nakoniec sa vždy podvolí," dodal politológ.

Vyostrovanie konfliktov


Namiesto obnovovania dôvery medzi Tarabom a SNS dochádza, naopak, k vyostrovaniu konfliktov. Danko hovorí o prudkej diskreditácii Kuffu zo strany Tarabu a ľudí okolo neho a vraj má "čakať peklo". Zároveň upozornil, že jeho ľudia spravia čokoľvek, aby si udržali rezort. Vzťahy medzi Tarabom a SNS by sa podľa Štefančíka vyriešili len vtedy, keby sa politika nebrala tak osobne.

"Politika by sa nikdy nemala brať osobne a tu to vyzerá tak, že sa príliš osobne berie. Tam, kde je veľa negatívnych emócií, to spravidla nikdy dobre nedopadne. Ak sa k emóciám pridá zápas o moc a peniaze, dopadne to ešte horšie. A toto je zrejme ten prípad," uzavrel Štefančík.


Zdroj: SITA.sk - Fico bude mať na vyriešenie sporu v SNS tri možnosti. Politológ tiež priblížil, či by bol Kuffa vhodnou náhradou za Tarabu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR Politológ Premiér Slovenskej republiky
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