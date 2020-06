V projekte Prvá pomoc vyplatili už takmer 240 miliónov eur a pomohli státisíckam zamestnancov

Unikátnych bolo približne pol milióna

Česko s pomocou pre SZČO prestalo

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty takmer 240 miliónov eur. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "Odoslali sme 167 995 platieb," povedal minister.Rezort práce podľa neho doteraz týmito príspevkami pomohol vyše 837-tisíc zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). "Viacerí ľudia v rôznych mesiacoch sa prekrývajú, odhadujeme, že unikátnych ľudí bolo približne pol milióna," tvrdí Krajniak.Medzi subjektami, ktorým rezort práce a sociálnych vecí poslal príspevky na udržanie zamestnanosti, je podľa Krajniaka 88-tisíc SZČO. "Môžu sa prekrývať, môže to byť o trošku menej," povedal.Úrady práce a sociálnych vecí budú finančné príspevky poskytovať aj za jún a júl tohto roka."Minimálne do 31. júla budeme pokračovať a ak to situácia bude vyžadovať, tak aj ďalej," povedal minister. V susednej Českej republike pritom podľa Krajniaka s pomocou pre SZČO skončili 8. júna tohto roka.Spolu s ostatnými opatreniami, ako sú pandemické ošetrovné a "péenky", tak už rezort práce a sociálnych vecí ľudom vyplatil 342 miliónov eur pre 1 milión 141-tisíc osôb."Podarilo sa nám skrátiť priemerné obdobie, za ktoré žiadateľ dostane peniaze, na tri, štyri dni," dodal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.