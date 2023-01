V prvej trojke najaktívnejších poslancov sú aj Viskupič a Kremský, Cseh je zatiaľ „nulový“ a nepretrhli sa ani Galis či Klus

TOP desať poslancov

Náhradník Cseh bol aktívny najmenej

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najaktívnejším poslancom Národnej rady (NR) SR v uplynulom roku bol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS). Do parlamentu predložil celkom 35 noviel zákonov, 36 pozmeňujúcich návrhov a 371-krát vystúpil v rozprave.Druhým najaktívnejším poslancom bol Miloš Svrček (Sme rodina), ktorý predložil celkom 39 noviel zákonov, 46 pozmeňujúcich návrhov a v rozprave vystúpil celkom 236-krát.Za Svrčekom sa umiestnil predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO), ktorý do NR SR predložil celkom 31 noviel zákonov, navrhol 44 pozmeňujúcich návrhov a 230-krát vystúpil v rozprave. Údaje vyplývajú zo stránky Poli Data.Medzi najaktívnejších poslancov ďalej patrí predseda Ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO), poslankyňa Anna Zemanová , poslanec Andrej Dostál a Tomáš Lehotský (všetci SaS).Do desiatky najaktívnejších poslancov Poli Dara zaradila i nezaradeného poslanca a predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činností Národného bezpečnostného úradu Martina Beluského (Kotlebovci-ĽSNS), nezaradeného poslanca Tomáša Šudíka (OĽaNO) a poslanca Mareka Šefčíka (OĽaNO).Najmenej aktívnym poslancom v uplynulom roku bol Peter Cseh (OĽaNO). Do parlamentu prišiel v októbri uplynulého roku ako náhrada za Andreja Stančíka (OĽaNO), ktorý sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.Podľa Poli Data Cseh nepredložil do NR SR žiadnu novelu zákona ani pozmeňujúci návrh a v rozprave vystúpil iba raz.Medzi najmenej aktívnych politikov ďalej patrí nezaradený poslanec Martin Klus , nezaradená poslankyňa Slavěna Vorobelová (Kotlebovci-ĽSNS) či poslanec Dušan Galis (Smer-SD).