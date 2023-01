Rusi zrejme v blízkej dobe nedosiahnu prielom pri Bachmute. Frekvenciu útokov síce zvýšili, ale majú slabú podporu

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Je nepravdepodobné, že by ruské sily v nadchádzajúcich týždňoch dosiahli „značný prielom“ pri východoukrajinskom meste Bachmut. Informuje o tom spravodajský portál Sky News s odvolaním sa na utorkovú správu britského ministerstva obrany o vojne na Ukrajine.Moskva posiela značné množstvo vojakov a vybavenia na prienik do mesta, ktoré zostáva kľúčovou ukrajinskou baštou v Donbase. Ruské sily a žoldnieri z Wagnerovej skupiny tam v polovici decembra pravdepodobne zvýšili frekvenciu útokov, no majú však „slabú podporu“ a Ukrajina tam za ostatných 10 dní vyčlenila „výrazné posily“, uvádza rezort.Ruské útoky sú podľa neho obmedzené a útočné operácie v oblasti sa teraz pravdepodobne vedú len na úrovni čaty alebo sekcie, čo znamená, že sa na nich podieľa menší počet vojakov. Obe strany majú veľa obetí, dodáva ministerstvo.