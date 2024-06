V prvom zápase Slovenska na ME vo futbale dominovali aj najstarší hráči, Pekaríkove prihrávky boli stopercentné

Stopercentný v prihrávkach

19.6.2024 (SITA.sk) - Tímový výkon doviedol Slovensko k senzačnému víťazstvu nad Belgickom (1:0) v pondelkovom súboji týchto dvoch krajín na ME 2024 vo futbale vo Frankfurte nad Mohanom. Fanúšikovia aj odborná verejnosť chvália streleckú pohotovosť Ivana Schranza pri jedinom góle zápasu, zodpovedný výkon stredovej formácie na čele so Stanislavom Lobotkom či skalopevnú obranu dirigovanú Milanom Škriniarom Ako na tom však boli Slováci štatisticky z pohľadu individuálnych výkonov? Podľa denníka Šport zaujalo viacero slovenských čísiel. Najviac zo všetkých hráčov na ihrisku, Slovákov aj Belgičanov, si zabehal druhý najstarší - 37-ročný Juraj Kucka (12,5 km).Len o málo za ním zaostal Stanislav Lobotka (12,1 km). Najviac prihrávok rozdal Ondrej Duda (45). Z pohľadu úspešnosti prihrávok bol z hráčov, ktorí ich skompletizovali aspoň dvojciferný počet, najlepší Peter Pekarík . Úplne najstarší muž na ihrisku (nar. 30. 10. 1986) nepokazil ani jeden zo šestnástich pokusov, keď loptou hľadal spoluhráča, takže dosiahol stopercentnú úspešnosť.Najčastejšie faulovaný hráč Slovenska proti Belgičania bol Lukáš Haraslín , rovnako ako pred tromi rokmi v otváracom súboji Eura 2020 proti Poľsku, keď naňho hráči súpera urobili po štyri fauly. Haraslín bol tiež najrýchlejší spomedzi Slovákov na ihrisku, v istom okamihu mu namerali rýchlosť 32,7 km/h.Najviac streleckých pokusov mal Kucka (3), ale len jeden na bránku, rovnako ako trio Haraslín, Boženík a strelec gólu Schranz. V strelách na bránku celkovo zvíťazili Belgičania 5:4. Za muža zápasu UEFA zvolila Stanislava Lobotku, ale expert RTVS Vladimír Goffa spomenul aj iného dôležitého hráča.„Vyzdvihol by som výkon Pekaríka, ktorý bol predtým zaznávaný, lebo v klube nehrával. Predviedol fantastický výkon a ukázal, že ak mu pomôže kolektív, aj on vie dať niečo kolektívu. Čo sa týka trénera Calzonu , jeho hlavný prínos vidím v tom, že sa mužstvu snaží vtlačiť ofenzívny herný prejav. Nie vždy to vedie k víťazstvu, ale fanúšikovia na tribúnach majú z toho radosť," uviedol bývalý tréner Vladimír Goffa.Vzhľadom na nečakané 3 body zo súboja proti favoritovi E-skupiny Belgicku výrazne stúpli očakávania slovenských fanúšikov pred zostávajúcimi dvoma skupinovými zápasmi proti Ukrajine a Rumunsku.„Čo sa týka matematiky, je to úplne jasné - stačia nám dve remízy, aby sme postúpili," vyrátal Vratislav Greško , niekdajší reprezentant Slovenska, pre RTVS.