V putách skončil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rukách žilinskej polície skončil 56-ročný Martinčan, ktorý je podozrivý z vykrádania bytov v Žiline a Martine. Agentúru SITA o tom informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.Muž čelí obvineniu z pokračovacieho prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s pokračovacím prečinom krádeže v štádiu pokusu."Podozrivý muž sa od 18. do 25. mája vlámal do dvoch bytov na žilinských sídliskách a do jedného sa pokúsil vlámať. Tiež sa vlámal do jedného bytu v Martine. Zo žilinských bytov nič neodcudzil, keďže bol vyrušený. Z martinského bytu ukradol hotovosť 12 eur, cigarety a sladkosti. Majiteľom bytov spôsobil škodu poškodením zámkov na vchodových dverách," uviedla Balogová.Vyšetrovateľ už spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.