Z trhu zostáva stiahnuť už len posledné kusy mobilných klimatizácií Sencor

Sencor sťahuje z trhu posledné kusy mobilných klimatizacií Sencor SAC MT122

xCH vyrobené v roku 2019 z dôvodu možného rizika vznietenia.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť FAST PLUS, výhradný distribútor produktov Sencor v SR, sťahuje z trhu posledné kusy mobilných klimatizácií Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH vyrobené v roku 2019 (výrobná šarža "Lot 2019122 ***), z dôvodu možného rizika skratu a následného vznietenia produktu. Zároveň vyzýva svojich zákazníkov, aby prestali klimatizácie používať a vrátili ich na centrálu spoločnosti. Zákazníkom budú vrátené peniaze v plnej výške kúpnej ceny. V súčasnej chvíli sa podarilo zabezpečiť viac ako 90% potenciálne rizikových produktov, u ktorých už prišlo k plnej refundácii.Spoločnosť FAST PLUS zistila na základe vykonanej expertízy reklamovaného tovaru možnosť vzniku závažnej poruchy u modelov mobilných klimatizácií Sencor SAC MT1221CH a Sencor SAC MT1222CH (výrobnej šarže "Lot: 2019122 ***"). Jej vinou môže dôjsť pri užívaní týchto jednotiek k poškodeniu vnútornej elektroinštalácie a následne zvýšeniu rizika skratu, respektíve vznietenia klimatizácií. Klimatizácia Sencor SAC MT1221CH a Sencor SAC MT1222CH, sú staršie modely roku 2019 a od júla 2019 už nie sú na žiadnom trhu vrátane ČR a SR k dispozícii na kúpu. Nemôže sa tak stať, že by si tento model zákazník mohol kúpiť v tohtoročnej sezóne."Na vzniknutú situáciu sme začali okamžite po jej odhalení reagovať. Nahlásili sme modely Slovenskej obchodnej inšpekcii aj do medzinárodného výstražného systému, ktorý upozorňuje spotrebiteľov na rizikové výrobky,""bezpečnosť našich výrobkov je pre nás absolútnou prioritou. Preto sme obratom kontaktovali väčšinu zákazníkov, ktorí si spomínané modely zakúpili, a informovali ich prostredníctvom našich distribučných a predajných kanálov. Zákazníkom, ktorých sa nám nepodarilo kontaktovať priamo, sa snažíme od začiatku júla 2019 uvedené informácie sprostredkovať formou plateného oznámenia v celoštátnej tlači, rozhlasu, na internetových serveroch a sociálnych sieťach. Výzvu sme ďalej zaradili aj do letákov PLANEO Elektro, distribuovaných v miliónoch kusov týždenne. Porucha sa týka len obmedzeného počtu kusov spomínaných modelov z roku 2019. V súčasnej chvíli sme zaistili už viac ako 90 % potenciálne rizikových produktov, u ktorých už prišlo k refundácii či oprave."Spoločnosť FAST PLUS vyzýva posledných zostávajúcich zákazníkov k zastaveniu a používaniu, vrátenie predajcovi alebo na centrálu spoločnosti. Zákazníkom budú vrátené peniaze v plnej výške kúpnej ceny. Zákazníci sa môžu pre bližšie informácie obrátiť telefonicky na+421 249 105 853 Po-Pia: 8:30 - 17:00 alebo na e-mail info@sencor.sk Informačný servis