14.9.2025
Meniny má Ľudomil
Denník - Správy
14. septembra 2025
V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar
Požiar v ruskej ropnej rafinériu Kiriši v Leningradskej oblasti spôsobili ukrajinské drony, ktoré na ňu zaútočili v noci na nedeľu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s ...
Zdieľať
14.9.2025 (SITA.sk) - Požiar v ruskej ropnej rafinériu Kiriši v Leningradskej oblasti spôsobili ukrajinské drony, ktoré na ňu zaútočili v noci na nedeľu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny. Kiriši je jednou z najväčších ruských ropných rafinérií.
„Operáciu spoločne vykonali Sily pre špeciálne operácie a jednotky bezpilotných systémov. Táto rafinéria je jedným z lídrov Ruska v spracovaní ropy s kapacitou približne 20 miliónov ton ročne," uviedli Sily pre špeciálne operácie.
Ruské telegramové kanály tiež konštatovali, že útočné drony zasiahli ropnú rafinériu v Leningradskej oblasti. Gubernátor oblasti Alexander Drozdenko sa vyjadril, že v blízkosti mesta Kiriši boli zostrelené tri drony, ale ich trosky spôsobili požiar v areáli závodu.
Zdroj: SITA.sk - V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
