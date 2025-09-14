|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2025
Vzdušný priestor Rumunska narušil dron
Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že vzdušný priestor krajiny narušil dron počas ruského útoku na infraštruktúru v susednej Ukrajine. V sobotu večer Bukurešť vyslala do vzduchu ...
Zdieľať
14.9.2025 (SITA.sk) - Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že vzdušný priestor krajiny narušil dron počas ruského útoku na infraštruktúru v susednej Ukrajine. V sobotu večer Bukurešť vyslala do vzduchu dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu.
Lietadlá „detegovali dron v národnom vzdušnom priestore“ a sledovali ho, kým „nezmizol z radaru“ neďaleko dediny Chilia Veche, uviedol rezort obrany. Dron „neletel nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, dodalo ministerstvo.
Vo februári rumunsky parlament prijal zákon, ktorý krajine umožňuje zostreľovať drony narušujúce jej vzdušný priestor.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvolaním sa na dostupné údaje uviedol, že nad rumunské územie prenikol ruský dron, informuje web Ukrajinská pravda. Vo vzdušnom priestore Rumunska bol tento dron podľa Zelenského približne 50 minút.
Zdroj: SITA.sk - Vzdušný priestor Rumunska narušil dron © SITA Všetky práva vyhradené.
Lietadlá „detegovali dron v národnom vzdušnom priestore“ a sledovali ho, kým „nezmizol z radaru“ neďaleko dediny Chilia Veche, uviedol rezort obrany. Dron „neletel nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, dodalo ministerstvo.
Vo februári rumunsky parlament prijal zákon, ktorý krajine umožňuje zostreľovať drony narušujúce jej vzdušný priestor.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvolaním sa na dostupné údaje uviedol, že nad rumunské územie prenikol ruský dron, informuje web Ukrajinská pravda. Vo vzdušnom priestore Rumunska bol tento dron podľa Zelenského približne 50 minút.
Zdroj: SITA.sk - Vzdušný priestor Rumunska narušil dron © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar
V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar
<< predchádzajúci článok
Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy
Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy