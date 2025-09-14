Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudomil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. septembra 2025

Vzdušný priestor Rumunska narušil dron



Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že vzdušný priestor krajiny narušil dron počas ruského útoku na infraštruktúru v susednej Ukrajine. V sobotu večer Bukurešť vyslala do vzduchu ...



Zdieľať
gettyimages 2185512666 1 676x451 14.9.2025 (SITA.sk) - Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že vzdušný priestor krajiny narušil dron počas ruského útoku na infraštruktúru v susednej Ukrajine. V sobotu večer Bukurešť vyslala do vzduchu dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu.


Lietadlá „detegovali dron v národnom vzdušnom priestore“ a sledovali ho, kým „nezmizol z radaru“ neďaleko dediny Chilia Veche, uviedol rezort obrany. Dron „neletel nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, dodalo ministerstvo.

Vo februári rumunsky parlament prijal zákon, ktorý krajine umožňuje zostreľovať drony narušujúce jej vzdušný priestor.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvolaním sa na dostupné údaje uviedol, že nad rumunské územie prenikol ruský dron, informuje web Ukrajinská pravda. Vo vzdušnom priestore Rumunska bol tento dron podľa Zelenského približne 50 minút.



Zdroj: SITA.sk - Vzdušný priestor Rumunska narušil dron © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar
<< predchádzajúci článok
Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 