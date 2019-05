V Rakúsku budú v pondelok rozhodovať o nedôvere kancelárovi Kurzovi

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúski poslanci budú v pondelok rozhodovať o možnom vyslovení nedôvery kancelárovi Sebastianovi Kurzovi po škandále, ktorý viedol k rozpadu vládnej koalície jeho ľudovcov s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na tento deň totiž predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka zvolal mimoriadne zasadnutie dolnej komory parlamentu.povedal Sobotka novinárom. Opozícia žiadala takéto zasadnutie už túto stredu, Sobotka však zdôraznil, že chce "dať priestor kampani pred eurovoľbami", ktoré sa končia v nedeľu. Informácie priniesla agentúra AFP a rakúska verejnoprávna stanica ORF.Predbežný návrh na vyslovenie nedôvery Kurzovi už ostatným politickým stranám odovzdala ľavicová strana Jetzt (Teraz). Momentálne je stále otvorené, či na pondelkovom zasadnutí získa väčšinu.FPÖ a hlavná opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) napriek signálom z predošlých dní v utorok spresnili, že zatiaľ nerozhodli, či budú súhlasiť s vyslovením nedôvery Kurzovi. V prípade schválenia návrhu by prezident Alexander Van der Bellen musel vymenovať nového kancelára, ktorý by dovládol do predčasných volieb očakávaných v septembri.